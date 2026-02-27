Sanremo 2026, lite furiosa tra due Big: “Sono quasi arrivati alle mani”. Cosa ha scatenato la rissa
A poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, emerge un retroscena inaspettato sul duro scontro tra due cantanti per la posizione in scaletta.
Se fino ad oggi sul palco dell’Ariston tutto sembrerebbe essere andato per il meglio (gaffe e problemi tecnici a parte) pare invece che dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026 qualche tensione ci sia stata. Secondo le indiscrezioni emerse proprio nelle ultime ore, due cantanti in gara si sarebbero resi protagonisti di una lite molto accesa a causa dell’ordine d’uscita. Uno scontro che sarebbe avvenuto dietro le quinte poco prima dell’inizio della terza serata della kermesse, dopo la richiesta di entrambi di potersi esibirsi attorno alle 22, ovvero l’orario che generalmente tende a registrare gli ascolti maggiori. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo.
Sanremo 2026, due cantanti "sono quasi arrivati alle mani": cosa è successo
Ebbene sì, secondo quanto riportato da Niccolò e Tiziano Cedroni nel podcast Non prendete Appunti, poco prima dell’inizio della terza serata di Sanremo 2026, due cantanti avrebbero litigato "ferocemente" per poter "essere piazzati a metà della scaletta". Uno scontro talmente infuocato da arrivare quasi alle mani. "Due cantanti, un uomo e una donna, presenti a Sanremo, sono stati in beef (scontro ndr) perché entrambi volevano essere posizionati al centro della scaletta, perché è l’ora in cui ci sono più ascolti. Il massimo dello share infatti arriva poco prima di metà serata. Quindi questi due sono stati in beef perché volevano la stessa cosa", hanno rivelato Niccolò e Tiziano Cedroni.
Nel corso del podcast i padroni di casa hanno poi aggiunto: "Perché se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti. Dalle mie fonti ho saputo i nomi di questi due cantanti, posso dire però che entrambi si sono esibiti molto bene. Comunque sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile", Al momento, il nome dei diretti interessati non è stato reso noto, e l’unica cosa che sappiamo è che le figure ‘incriminate’ sarebbero un uomo e una donna.
Sanremo, chi decide la scaletta di ogni serata
Ciò che forse non tutti sanno, è che la scaletta di ogni serata viene decisa direttamente dal direttore artistico e della Rai. Per l’edizione del Festival di Sanremo 2026 (così come per la precedente) Carlo Conti, oltre ad aver scelto i cantanti, ha anche avuto l’arduo compito di definire la suddivisione degli artisti nelle varie serate e l’ordine di uscita sul palco. In altre parole, l’ordine non viene estratto a sorte, ma è frutto di una pianificazione strategica volta a creare una ‘playlist’ equilibrata.
Ciò che si cerca di fare, in questo modo, è garantire un ritmo dinamico e accattivante alla serata, mantenere alta l’attenzione del pubblico sia in teatro che a casa e bilanciare i diversi generi musicali e l’alternanza tra big e ospiti. Ecco perché possono poi sorgere eventuali scontri nel dietro le quinte nel caso in cui i cantanti non apprezzino particolarmente la posizione in scaletta a loro assegnata.
