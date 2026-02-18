Sanremo 2026, prime scintille: “Lite tra due cantanti”, il retroscena e la minaccia che spaventa Carlo Conti A pochi giorni dalla kermesse, le ultime indiscrezioni raccontano un clima particolarmente teso con tanto di scontro tra due Big per una stanza con bagno.

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2026, che si terrà all’iconico Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 con Carlo Conti in pole position in veste di conduttore e direttore artistico. La gara non è ancora ufficialmente iniziata, ma nel dietro le quinte sembrerebbe regnare già una certa tensione. Nelle ultime ore è infatti emerso un retroscena decisamente inaspettato: due Big si sarebbero resi protagonisti di una forte lite. Il motivo? Una stanza con il bagno: scopriamo di più.

Sanremo 2026, il retroscena: "Lite tra due cantanti"

Ebbene sì, la kermesse musicale più attesa dell’anno non è ancora iniziata ma tra alcuni concorrenti sono già partite le prime scintille. A rendere pubblico un retroscena decisamente inaspettato è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale attraverso le sue Instagram stories ha affermato: "Lite a Sanremo tra due Big che si sono contesi una camera! Pare che entrambi la volessero perché quella aveva il bagno in camera e l’altra no, e che siano dovute intervenire perfino le agenzie per calmare la situazione. Uno, addirittura, avrebbe detto che se non avesse avuto quella stanza si sarebbe ‘sfogato’ durante l’esibizione".

Un’interessante e costruttiva discussione tra adulti? No, solo una querelle da terza elementare. E, in tutto questo, ovviamente i nomi dei diretti interessati non sono stati resi noti (e forse è meglio così). È vero, però, che se l’artista che ha minacciato di sfogarsi sul palco manterrà la parola, scopriremo la sua identità molto presto. Nel dubbio, Carlo Conti farebbe meglio a prepararsi: ricordando il passato, e in particolar modo l’iconica esibizione di Blanco tra le rose e il successivo intervento di Gianni Morandi, avere una scopa a portata di mano potrebbe essere utile. E se pensiamo che questo è solo ciò che sta accadendo ancor prima dell’inizio del Festival, il seguito non potrà che riservare grani sorprese.

Sanremo 2026, i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti

Se tra i Big in gara la tensione sembra essere particolarmente alta, si spera che almeno tra i co-conduttori tutto possa filare liscio. Quest’anno, Carlo Conti ha infatti costruito un cast particolarmente ampio, che vedrà diversi volti noti avvicendarsi sul palco per tutte le cinque serate. Ricapitolando, la presenza di Laura Pausini sarà l’unica vera costante, e accanto a lei si alterneranno nel corso della settimana sanremese anche Achille Lauro, Can Yaman, Pilar Fogliati, Lillo Petrolo, Irina Shayk e Nino Frassica. Bellezza, eleganza, talento e comicità, questo il mix scelto dal direttore artistico per il Festival di Sanremo 2026.

