Sanremo 2026, la guida definitiva: regolamento, novità, giurie, voti e programma serata per serata Le cinque serate del kermesse spiegate passo passo: chi canta e quando, chi vota e come verrà scelto il vincitore della 76esima edizione.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. La kermesse si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 e, come da tradizione, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston della cittadina ligure. Anche quest’anno la direzione artistica e la conduzione sono affidate a Carlo Conti, per la quinta volta al timone della competizione dopo gli show del 2015, 2016, 2017 e 2025, confermando un’impostazione strutturata e molto simile a quella precedente. Accanto a lui, per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini, mentre gli altri co-conduttori si alterneranno: confermati per ora Can Yaman nella prima serata, Achille Lauro nella seconda e Lillo nella quarta. 30, invece, i big in gara, a cui si aggiungono i 4 artisti delle Nuove proposte presentati sul palco da Gianluca Gazzoli. Tanti infine anche gli ospiti previsti: da Max Pezzali a Luca Argentero, passando per Sabrina Ferilli e altri nomi tutti ancora da scoprire.

Sanremo 2026: il regolamento della 76esima edizione del Festival

Per quanto riguarda il regolamento di Sanremo 2026, è del tutto simile a quello adottato nel 2025: i Campioni in gara saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e web. Al termine della prima serata, dove si esibiranno tutti e 30 i cantanti, saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Nella seconda, invece, gareggeranno le quattro Nuove proposte in due sfide dirette, composte da due cantanti ciascuna. L’artista più votato di ognuna avrà accesso alla finale, che andrà in scena la sera successiva. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Sul palco poi, saliranno 15 dei 30 big in gara, votati stavolta dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Anche qui verrà stilata una classifica provvisoria, con solo le prime cinque posizioni note senza ordine di piazzamento.

Nella terza serata si esibiranno i restanti 15 artisti, e la modalità di voto è la stessa della serata precedente. Subito dopo sarà la volta dei due finalisti della sezione Nuove proposte: le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La quarta serata è quella delle cover: i cantanti in gara si esibiranno con il brano e gli ospiti scelti, italiani o internazionali, e questa volta verranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La classifica che ne verrà fuori, e che proclamerà il vincitore della serata cover, non avrà nessuna valenza per quella finale.

Nella quinta serata si esibiranno nuovamente tutti i 30 Campioni e, dopo i voti dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%) sarà stilata la classifica finale, nata dalla media tra le percentuali della serata appena trascorsa e quelle precedenti, che ci dirà i posti dal 30esimo al sesto. Infine, una nuova votazione, che includerà il totale dei voti delle tre componenti, più quelli della classifica generale, decreterà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026.

Programma serata per serata: chi canta, quando e come si vota e cosa prevede il regolamento

Martedì 24 febbraio – Prima serata

Artisti in gara: tutti i 30 Big

Votazione: solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

Al termine viene resa pubblica una classifica parziale delle prime 5 canzoni, senza ordine di piazzamento.

Mercoledì 25 febbraio – Seconda serata

Artisti in gara: metà dei Big (15 artisti) + Nuove Proposte

Votazione Big: Televoto (50%) + Giuria delle Radio (50%)

Votazione Nuove Proposte: tutte e tre le giurie insieme (Televoto 34% + Stampa 33% + Radio 33%)

I 4 artisti delle Nuove Proposte si dividono in due sfide dirette (duelli) e chi vince passerà alla terza serata.

Giovedì 26 febbraio – Terza serata

Artisti in gara: gli altri 15 Big + finale Nuove Proposte

Votazione Big: Televoto (50%) + Giuria delle Radio (50%)

Votazione Nuove Proposte: tutte e tre le giurie unite

I due artisti qualificati delle Nuove Proposte si affrontano in finale e la canzone più votata vincerà la categoria

Venerdì 27 febbraio – Serata delle Cover

Artisti in gara: tutti i 30 Big con una cover assieme a un ospite

Votazione: Televoto + Giuria della Sala Stampa, TV e Web + Giuria delle Radio

Questa serata avrà una classifica a sé stante con un vincitore proclamato, ma non influirà sulla classifica finale del Festival.

Sabato 28 febbraio – Quinta e ultima serata

Artisti in gara: tutti i 30 Big

Votazione: tutte e tre le giurie insieme (Televoto 34% + Stampa 33% + Radio 33%)

Viene stilata una classifica complessiva sommando i voti delle serate 1, 2 e 3 (non le cover). I primi 5 artisti accedono alla ‘superfinale’: vengono votati di nuovo da tutte e tre le giurie. Il risultato totale decreta il vincitore della 76ª edizione di Sanremo.

