Sanremo 2026, regia perfida con Raf: la ‘grattatina’ scaramantica è virale tra meme, video e sfottò L’inquadratura dietro le quinte del cantante ha scatenato l’ironia del pubblico del Festival soprattutto sul web: cos’è successo

Il Festival di Sanremo trova sempre un modo per fare parlare di sé. In questo caso, infatti, ci ha pensato la regia (sfortunata o impietosa?) con Raf. Nel corso della terza serata della kermesse condotta da Carlo Conti e andata in scena ieri giovedì 26 febbraio 2026 il cantante è stato inquadrato dietro le quinte in un momento di ‘assestamento’ che ha scatenato l’ironia dei social, dove la clip è già virale. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Raf, il gesto dietro le quinte diventa virale

Tra i cantanti più ‘in hype’ di questa 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è sicuramente Raf. All’età di 67 anni il cantante è tornato sul palco del teatro Ariston per la quinta volta (l’ultima risaliva al 2015), 43 anni dopo il suo clamoroso successo con Self Control. Con ‘Ora e per sempre’ Raf ha deciso di presentare una canzone dedicata all’amore per la moglie Gabriella Labate, in maniera diretta ed emozionante. A Sanremo, tuttavia – si sa – ad alimentare il chiacchiericcio sono anche e soprattutto le notizie e i siparietti extra-stage. In tanti hanno discusso sull’età del cantante, tra chi è rimasto stupito dal suo non invecchiamento e chi ha puntato il dito sui capelli ‘disegnati’; ieri, però, Raf ha fatto parlare di sé per tutt’altro motivo.

Poco prima della sua esibizione, infatti – durante la presentazione di Carlo Conti e Laura Pausini – la regia Rai ha inquadrato Raf dietro le quinte, pronto (o quasi) a salire sul palco del teatro Ariston per la seconda volta in questa edizione. Peccato che il cantante, a pochi secondo dal suo ingresso, fosse ancora intento a ‘darsi una sistemata’ all’interno dei pantaloni. Che sia stato un gesto scaramantico o una semplice ‘grattatina’ poco importa, dal momento che la clip è diventata subito virale scatenando il popolo del web.

La reazione dei social

L’infelice inquadratura di Raf colto ‘con le mani nel sacco’ dietro le quinte ha ovviamente scatenato l’ironia del pubblico di Sanremo, anche e soprattutto sui social, dove gli appassionati si sono riversati per commentare l’accaduto. Non sono mancati commenti anche dei vip, da Selvaggia Lucarelli ai The Jackal fino a diversi influencer del web. In generale – come detto – i social si sono fatti una sonora risata sul siparietto involontario, all’insegna dell’ironia: "Scusate, ma raf che si mette a posto i ma***i dietro le quinte?", "Ma che stava facendo Raf prima che scendesse?", "La grattata apotropaica di Raf potrebbe aver salvato questa terza serata di Sanremo" si legge sui social, e ancora: "La grattata non da punti al FantaSanremo?!", "Raf, aggiustarsi il pacco prima di entrare: fatto".

