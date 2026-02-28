Sanremo 2026, recap serata cover: Tredici Pietro porta a sorpresa Morandi sul palco, frecciata di Grignani alla Pausini
Dalla provocazione sul palco ai problemi tecnici in diretta, fino alla vittoria finale: la notte delle cover regala spettacolo puro e momenti già virali
La serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 ha confermato perché sia uno degli appuntamenti più attesi dell'intera kermesse. Tra reinterpretazioni di grandi classici, ospiti a sorpresa e momenti di pura imprevedibilità, il palco dell'Ariston ha regalato sequenze destinate a far discutere a lungo.Non sono mancati i gesti che hanno fatto parlare il pubblico da casa, le battute lanciate ai conduttori e i piccoli imprevisti che solo la diretta televisiva può portare. Nel video che accompagna questo articolo abbiamo raccolto i nove momenti chiave della serata, per rivivere tutto quello che è successo davvero sul palco. Guardalo fino alla fine per non perderti nessuno dei passaggi più discussi della notte di Sanremo.
