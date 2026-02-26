Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove Dal tenero ricordo di Gazzoli per la madre scomparsa, al trionfo olimpico, fino agli omaggi che hanno commosso l’Ariston: i momenti che hanno segnato la serata.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni, sorprese e momenti indimenticabili al Teatro Ariston. Dalle esibizioni dei finalisti delle Nuove Proposte ai duetti più attesi, ogni intervento ha conquistato il pubblico con energia e intensità. Gli omaggi a grandi artisti come Fausto Leali e Ornella Vanoni hanno regalato un tocco di nostalgia e commozione, mentre momenti di leggerezza e coreografie hanno coinvolto l’intera platea. In questo video vi mostriamo i nove momenti clou della serata, dai tributi agli omaggi, dai duetti alle coreografie, con immagini e emozioni che vi faranno rivivere ogni attimo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

