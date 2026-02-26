Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove
Dal tenero ricordo di Gazzoli per la madre scomparsa, al trionfo olimpico, fino agli omaggi che hanno commosso l’Ariston: i momenti che hanno segnato la serata.
La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni, sorprese e momenti indimenticabili al Teatro Ariston. Dalle esibizioni dei finalisti delle Nuove Proposte ai duetti più attesi, ogni intervento ha conquistato il pubblico con energia e intensità. Gli omaggi a grandi artisti come Fausto Leali e Ornella Vanoni hanno regalato un tocco di nostalgia e commozione, mentre momenti di leggerezza e coreografie hanno coinvolto l’intera platea. In questo video vi mostriamo i nove momenti clou della serata, dai tributi agli omaggi, dai duetti alle coreografie, con immagini e emozioni che vi faranno rivivere ogni attimo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, recap prima serata: la gaffe di Laura Pausini, il pasticcio Rai e il cantante rimasto col microfono spento
Tra omaggi solenni, gaffe virali e una classifica già sorprendente: l’esordio del Fe...
Sanremo 2026, i co-conduttori e gli ospiti del Festival serata per serata: chi salirà sul palco dell'Artison
Tutti i vip che graviteranno intorno alla kermesse canora nelle 5 serate previste: d...
Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: “Prevedo floppissimo”
Il comico sarà sul palco del teatro Ariston nella serata delle cover e dei duetti de...
Sanremo 2026, pagelle seconda serata: Laura Pausini si diverte e trionfa (8), Marco Masini fuoriclasse con Fedez (9), Lillo salva il Festival (10)
Nella seconda serata del Festival di Sanremo Conti appare meno frettoloso, emoziona ...
Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera
Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Fausto Leali, quanti anni ha e cosa fa oggi: tre famiglie e una moglie (giovanissima)
Dal premio alla carriera a Sanremo alla vita privata tra tre matrimoni, quattro figl...
Taratata, Paolo Bonolis chiude e show di Annalisa tra duetti e hit: scaletta e cosa vedremo stasera
L’appuntamento è per questa sera, 16 febbraio, con la seconda e ultima puntata dello...
Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)
Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con I...