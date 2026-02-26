Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove

Dal tenero ricordo di Gazzoli per la madre scomparsa, al trionfo olimpico, fino agli omaggi che hanno commosso l’Ariston: i momenti che hanno segnato la serata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni, sorprese e momenti indimenticabili al Teatro Ariston. Dalle esibizioni dei finalisti delle Nuove Proposte ai duetti più attesi, ogni intervento ha conquistato il pubblico con energia e intensità. Gli omaggi a grandi artisti come Fausto Leali e Ornella Vanoni hanno regalato un tocco di nostalgia e commozione, mentre momenti di leggerezza e coreografie hanno coinvolto l’intera platea. In questo video vi mostriamo i nove momenti clou della serata, dai tributi agli omaggi, dai duetti alle coreografie, con immagini e emozioni che vi faranno rivivere ogni attimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti e Laura Pausini

Sanremo 2026, recap prima serata: la gaffe di Laura Pausini, il pasticcio Rai e il cantante rimasto col microfono spento

Tra omaggi solenni, gaffe virali e una classifica già sorprendente: l’esordio del Fe...
Sanremo 2026, i conduttori e gli ospiti serata per serata

Sanremo 2026, i co-conduttori e gli ospiti del Festival serata per serata: chi salirà sul palco dell'Artison

Tutti i vip che graviteranno intorno alla kermesse canora nelle 5 serate previste: d...
Lillo Petrolo - Carlo Conti

Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: “Prevedo floppissimo”

Il comico sarà sul palco del teatro Ariston nella serata delle cover e dei duetti de...
Sanremo 2026, pagelle seconda serata: Laura Pausini si diverte e trionfa (8), Marco Masini fuoriclasse con Fedez (9), Lillo salva il Festival (10)

Sanremo 2026, pagelle seconda serata: Laura Pausini si diverte e trionfa (8), Marco Masini fuoriclasse con Fedez (9), Lillo salva il Festival (10)

Nella seconda serata del Festival di Sanremo Conti appare meno frettoloso, emoziona ...
Carlo Conti e Laura Pausini - Sanremo 2026

Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera

Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
fausto_leali

Fausto Leali, quanti anni ha e cosa fa oggi: tre famiglie e una moglie (giovanissima)

Dal premio alla carriera a Sanremo alla vita privata tra tre matrimoni, quattro figl...
Taratata - Bonolis - Annalisa

Taratata, Paolo Bonolis chiude e show di Annalisa tra duetti e hit: scaletta e cosa vedremo stasera

L’appuntamento è per questa sera, 16 febbraio, con la seconda e ultima puntata dello...
anticipazioni sanremo 2026 terza serata scaletta 26 febbraio

Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)

Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con I...
Carlo Conti

Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orari

Tutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata “maratona” fi...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Lillo

Lillo
Vincenzo De Lucia imita Maria De Filippi

Vincenzo De Lucia
Angelica Bove a X Factor

Angelica Bove
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963