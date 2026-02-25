Sanremo 2026, recap prima serata: la gaffe di Laura Pausini, il pasticcio Rai e il cantante rimasto col microfono spento Tra omaggi solenni, gaffe virali e una classifica già sorprendente: l’esordio del Festival accende palco e divide i social.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha già regalato tutto quello che il pubblico si aspetta, e forse anche qualcosa in più. Tra grandi omaggi, gaffe clamorose, momenti virali e una classifica che inizia a delinearsi, l’Ariston ha vissuto un debutto intenso e pieno di colpi di scena. Si è partiti con il ricordo emozionante di Pippo Baudo e poi anche quello di Peppe Vessicchio, passando poi al ritorno sul palco di Olly, vincitore dello scorso anno. Super ospite Tiziano Ferro, che ha celebrato 25 anni di carriera tra emozione e applausi.

Non sono mancati però gli imprevisti: l'entrata anticipata di Dargen D'Amico, il microfono muto di Tredici Pietro, la trasformazione in papere con l'intelligenza artificiale durante "Papaveri e Papere" e la scritta "Repupplica" comparsa alle spalle di Gianna Pratesi. E poi la gaffe a doppio senso di Laura Pausini, che ha strappato risate in diretta nazionale. Insomma, una prima serata che ha già acceso il dibattito e i social. E questa è solo l'inizio. Scopri di più nel video qui sotto.

