Sanremo 2026, recap prima serata: la gaffe di Laura Pausini, il pasticcio Rai e il cantante rimasto col microfono spento
Tra omaggi solenni, gaffe virali e una classifica già sorprendente: l’esordio del Festival accende palco e divide i social.
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha già regalato tutto quello che il pubblico si aspetta, e forse anche qualcosa in più. Tra grandi omaggi, gaffe clamorose, momenti virali e una classifica che inizia a delinearsi, l’Ariston ha vissuto un debutto intenso e pieno di colpi di scena. Si è partiti con il ricordo emozionante di Pippo Baudo e poi anche quello di Peppe Vessicchio, passando poi al ritorno sul palco di Olly, vincitore dello scorso anno. Super ospite Tiziano Ferro, che ha celebrato 25 anni di carriera tra emozione e applausi.
Non sono mancati però gli imprevisti: l’entrata anticipata di Dargen D’Amico, il microfono muto di Tredici Pietro, la trasformazione in papere con l’intelligenza artificiale durante "Papaveri e Papere" e la scritta "Repupplica" comparsa alle spalle di Gianna Pratesi. E poi la gaffe a doppio senso di Laura Pausini, che ha strappato risate in diretta nazionale. Insomma, una prima serata che ha già acceso il dibattito e i social. E questa è solo l’inizio. Scopri di più nel video qui sotto. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Imbarazzo a Sanremo 2026, la Rai scrive “Repupplica” in diretta e il web esplode: "Mattarella ha spento la TV"
Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, l’omaggio agli 80 anni della R...
Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: cantanti, ospiti, orari e chi canta stasera
Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Sanremo 2026, pagelle prima puntata: Sal Da Vinci Re assoluto (10), Laura Pausini e la farfallina di Belen (8), Serena Brancale in lacrime (9), buoni sentimenti e noia (4)
Una prima puntata di Sanremo alquanto veloce ma noiosa è quella proposta da Carlo Co...
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Sanremo 2026 e le parole dei big dopo le prove, dal preferito di Laura Pausini alla smentita di Fedez: "Nessun annuncio"
La Volta Buona entra nel cuore del Festival di Sanremo mostrando il lato più spontan...
Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche
A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...
Tiziano Ferro, la rivelazione (spiazzante) su Laura Pausini: "Non vuole che vada al Festival di Sanremo", perché
Il cantante, che sarà super-ospite al Festival nella prima serata, ha svelato il pot...
Laura Pausini, l’attacco di Morgan dopo l'inno di Mameli alle Olimpiadi 2026: “Musica adatta alla Disney”
L’inno italiano interpretato dalla cantante alla cerimonia d’apertura ha riscosso gr...