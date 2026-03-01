Sanremo 2026, recap della finale: l'annuncio storico in diretta, l'appello del pubblico dell'Ariston e i fischi finali Dall’arrivo spettacolare del super ospite agli appelli per la pace, fino ai fischi dell’Ariston: la serata conclusiva ha concentrato emozione, spettacolo e tensione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La finale di Sanremo 2026 ha chiuso il Festival con un mix di musica, memoria e attualità. Il palco dell’Ariston è diventato teatro di grandi celebrazioni, annunci destinati a segnare il futuro della kermesse e momenti di forte impatto mediatico.

Non sono mancati i richiami alla realtà: dagli appelli contro la guerra alle riflessioni sui femminicidi, passando per un’interruzione della diretta per aggiornamenti internazionali che ha trasformato il pubblico in un coro unanime. Tra premi alla carriera, passaggi di testimone e reazioni accese in sala, ripercorriamo la serata di ieri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video che accompagna questo articolo abbiamo raccolto i nove momenti chiave della finale, ricostruendoli uno per uno. Guardalo fino alla fine per rivivere tutto quello che ha reso questa ultima notte dell’Ariston.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche