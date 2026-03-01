Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, recap della finale: l'annuncio storico in diretta, l'appello del pubblico dell'Ariston e i fischi finali

Dall’arrivo spettacolare del super ospite agli appelli per la pace, fino ai fischi dell’Ariston: la serata conclusiva ha concentrato emozione, spettacolo e tensione.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La finale di Sanremo 2026 ha chiuso il Festival con un mix di musica, memoria e attualità. Il palco dell’Ariston è diventato teatro di grandi celebrazioni, annunci destinati a segnare il futuro della kermesse e momenti di forte impatto mediatico.

Non sono mancati i richiami alla realtà: dagli appelli contro la guerra alle riflessioni sui femminicidi, passando per un’interruzione della diretta per aggiornamenti internazionali che ha trasformato il pubblico in un coro unanime. Tra premi alla carriera, passaggi di testimone e reazioni accese in sala, ripercorriamo la serata di ieri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel video che accompagna questo articolo abbiamo raccolto i nove momenti chiave della finale, ricostruendoli uno per uno. Guardalo fino alla fine per rivivere tutto quello che ha reso questa ultima notte dell’Ariston.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Gianni Morandi e Tredici Pietro

Sanremo 2026, recap serata cover: Tredici Pietro porta a sorpresa Morandi sul palco, frecciata di Grignani alla Pausini

Dalla provocazione sul palco ai problemi tecnici in diretta, fino alla vittoria fina...
Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026, recap terza serata: l'incursione imprevista di Belen, l'incidente tecnico di Alicia Keys e la gaffe di Raf

Dalla consacrazione delle Nuove Proposte ai blitz improvvisi sul palco e agli errori...
Laura Pausini e Achille Lauro

Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove

Dal tenero ricordo di Gazzoli per la madre scomparsa, al trionfo olimpico, fino agli...
Gaffe Sanremo Rai repupplica reazioni web

Imbarazzo a Sanremo 2026, la Rai scrive “Repupplica” in diretta e il web esplode: "Mattarella ha spento la TV"

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, l’omaggio agli 80 anni della R...
Sanremo 2026, i Pooh 'fuori' dall'Ariston - la location di piazza Colombo scatena i fan

Sanremo 2026, i Pooh 'fuori' dall'Ariston: la location di Piazza Colombo scatena le proteste dei fan

La storica band italiana, a 36 anni dalla vittoria con Uomini soli, torna al Festiva...
Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci a Sanremo 2026, quanti anni ha e perché è famoso: lo ‘scandalo’ ad Amici 24

Dal talent di Maria De Filippi al palco dell’Ariston per la categoria Giovani: scopr...
Carlo Conti a Sanremo

Sanremo 2026, Federica Brignone come Jannik Sinner, ma Carlo Conti non molla. E arriva anche Mara Venier

Sanremo 2026 si prepara: Mara Venier sul palco delle cover e Carlo Conti prova a con...
Sanremo 2026 - Andrea Pucci

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci co-conduttore: insurrezione del pubblico

Il comico milanese salirà sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio per affiancare ...
Pilar Fogliati, da Cuori 3 alla riabilitazione nel film Strike al cinema: la nuova sfida dell'attrice in un film che parla di temi drammatici

Pilar Fogliati a di Sanremo 2026: età, nuovo fidanzato, film, serie Tv e gli attacchi dopo Cuori 3

Dalla fiction al palco dell’Ariston: carriera, età, film, nuovo fidanzato e polemich...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Serena Brancale

Serena Brancale
Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti
Mazzariello

Mazzariello
Bambole di pezza

Bambole di Pezza

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963