Sanremo 2026, “Laura Pausini fa preoccupare la Rai”: il retroscena su co-conduttrice e polemiche Quello che sembrava essere un vero e proprio ‘colpaccio’ si sta trasformando in fonte di preoccupazione per i vertici della rete ammiraglia.

Mancano ancora alcune settimane al Festival di Sanremo 2026, eppure la kermesse condotta da Carlo Conti è già stata sommersa da polemiche di ogni genere. Dopo le critiche sui cantanti in gara, ritenuti da molte persone ‘poco Big’, emergono ora opinioni fortemente negative anche sulla scelta di Laura Pausini come co-conduttrice in tutte e cinque le serate del Festival. Quello che la Rai pensava potesse essere un vero e proprio ‘colpaccio’, ovvero essere riusciti a portare all’Ariston una cantante italiana dal successo internazionale, si sta invece rivelando motivo di forte preoccupazione sotto diversi punti di vista: ecco i dettagli di ciò che sta accadendo.

Sanremo 2026, "Rai preoccupata per Laura Pausini": cosa succede

Non c’è pace per Carlo Conti, le cui scelte in veste di direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 continuano ad essere messe fortemente in discussione. Di recente è stata annunciata la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice. A grande sorpresa, però, quella che per la Rai sembrava essere una scelta in grado di dare grande lustro al Festival stesso, si sta invece trasformando giorno per giorno in fonte di grande preoccupazione per i vertici della rete ammiraglia.

La scelta della cantante come co-conduttrice non è stata accolta in maniera del tutto positiva, e sui social sono emerse immediatamente critiche e polemiche. "Una pioggia di stroncature. Di certo moltissimi i dubbi espressi sui social sulla decisione di Carlo Conti di scegliere come co-conduttrice di Sanremo 2026 Laura Pausini, forte di un successo internazionale. Una reazione che avrebbe stupito anche i vertici Rai, […] e che avrebbe generato preoccupazione", si legge su Dagospia a conferma di ciò che sta accadendo.

Laura Pausini al centro della polemica per il nuovo singolo

E come se già non fosse abbastanza, in questi giorni Laura Pausini si è ritrovata al centro di una grande polemica social dopo l’uscita del suo ultimo brano: La Dernière chanson, versione francese di Due Vite di Marco Mengoni, cantata con Julien Lieb. L’uscita del brano e del video ufficiale ha scatenato sui social un’ondata di odio, con molti utenti che si sono scagliati contro la cantante e il suo brano.

I fandom continuano ad esprimere critiche negative in maniera spesso molto aggressiva, tanto da costringere lo stesso staff di Laura Pausini a intervenire rispondendo a tono. Una polemica che certamente non migliora la situazione già abbastanza complessa in vista del Festival di Sanremo 2026. E considerando che la kermesse deve ancora iniziare, indubbiamente ne vedremo delle belle.

