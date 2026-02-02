Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a essere a un passo dalla vittoria (almeno per i bookmaker).

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

A meno di un mese dall’inizio del 76esimo Festival di Sanremo, si continua a fare pronostici sul possibile vincitore. Se prima dell’annuncio dei duetti della serata cover, a essere tra i favoriti per la vittoria c’era Tommaso Paradiso con ‘I romatici‘, seguito da Fedez e Marco Masini con ‘Male necessario‘ e il ritorno di Arisa all’Ariston con il brano ‘Magica favola‘, ora gli equilibri sono decisamente cambiati. Sebbene la quarta serata non influirà ufficialmente sulla classifica generale, ma gioca una partita a sè, il comunicato di Carlo Conti ha animato nuovi scenari e ribaltato le quote dei bookmaker. Ora, infatti, a dominare è Serena Brancale passata da 16 a 3,50 su Sisal, come riporta Agipronews, mentre restano sul secondo gradino del podio Fedez&Masini con un 6,50 su Snai, esattamente come il debuttante Sayf, giovane rapper italo-tunisino, che ha scalato le classifiche delle quote dopo aver conquistato attenzione con la sua proposta artistica.

Sanremo 2026, i pronostici: Serena Brancale passa in testa, ma Morgan preoccupa

Quote ribaltate per Sanremo 2026. Se prima era Tommaso Paradiso a essere favorito per la vittoria di questa 76esima edizione della kermesse, ora la palla è passata a Serena Brancale, pronta inoltre a duettare nella serata della cover con Besame Mucho insieme a Delia (ex X Factor) e Gregory Porter. Restano fermi, invece, in seconda posizione Fedez e Marco Masini con una collaborazione vista come un mix potenzialmente vincente sia per il pubblico che per le giurie. Insieme al duo, altro favorito dai pronostici è il rapper Sayf, al suo debutto all’Ariston con ‘Tu mi piaci tanto’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inoltre, tra i gli addetti ai lavori sta iniziando a circolare il toto-squalifica. La presenza di Morgan, nella serata delle cover insieme a Chiello, ha fatto tornare alla mente la famosa squalifica del cantante del 2020, quando fu eliminato insieme a Bugo per ‘defezione’. E proprio il ritorno di Marco Castoldi all’Ariston ha portato i bookmaker a quotare 9 volte la posta per un eventuale squalifica a distanza di 6 anni dalla prima. Ricordiamo però che le quote non sono previsioni definitive, ma riflettono le percezioni di mercato, l’interesse del pubblico e le prime reazioni alle canzoni in gara, ma la musica resta imprevedibile: proprio come nel passato, il verdetto finale potrebbe sorprendere tutti, ribaltando le lavagne dei pronostici e consegnando una vittoria inattesa.

Potrebbe interessarti anche