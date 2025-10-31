Sanremo 2026, ecco chi vincerebbe se a decidere fosse YouTube Se a decretare il vincitore fossero le visualizzazioni o il numero di iscritti, in lizza per vincere il prossimo Festival della Musica Italiana ci sono ancora loro

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Manca ancora qualche mese all’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo e, mentre i primi nomi in gara iniziano a circolare sotto forma di indiscrezioni, nel panorama musicale già si respira aria di cambiamento e di scommessa sui nuovi equilibri della pop-music italiana. Il palco dell’Ariston 2026, non vedrà solo una gara dove si trionferà sul palcoscenico e in TV, attraverso giurie e televoto tradizionale, ma sarà anche (o soprattutto) un banco di prova per l’’impatto digitale‘.

Negli ultimi anni, infatti, la musica italiana, in linea al resto del mondo, ha visto crescere in modo consistente la rilevanza delle piattaforme digitali (streaming, social, video). Di conseguenza, anche il Festival, un tempo solo evento televisivo, diventa sempre di più laboratorio multimediale. Per fare un esempio: la classifica delle canzoni in gara a Sanremo 2025 mostra come alcune proposte abbiano registrato numeri di streaming e visibilità decisamente elevati. E se dopo tutta questa premessa, fosse proprio il mondo digitale a scegliere il vincitore o la vincitrice del prossimo Festival della canzone italiana? Magari seguendo i criteri di utenti su YouTube o numero di visualizzazioni?

Sanremo 2026, per il mondo digitale a vincere sarebbe di nuovo Olly: perché

Sebbene i canali YouTube italiani siano più che altro sotto il dominio di creator, influencer o brand, e meno spesso da cantanti tradizionali, possiamo comunque azzardare un’idea di previsione su un papabile vincitore del Festival di Sanremo, se a decidere fossero proprio i numeri di YouTube. E quindi, se nel 2026 la vittoria fosse fortemente condizionata da questa piattaforma, dal numero di abbonati + engagement, e dal peso streaming delle canzoni nell’anno in corso, chi potrebbe avere i favori del pubblico digitale?

Partiamo dicendo che se uno dei concorrenti al Festival porta un brano che ha accumulato streaming importanti, potrà partire con un vantaggio digitale. Ad esempio, la canzone vincitrice di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia di Olly, ha segnato numeri rilevanti e, considerando che non possiamo prevedere con certezza partecipanti, brani, giurie, e televoto tradizionale, la nostra ‘scommessa digitale’ per il vincitore della kermesse nel 2026 è che potrebbe essere proprio il cantante genovese a trionfare di nuovo.

Olly è un artista che potremmo definire digitale-friendly, e ha il profilo giusto per fare ‘strike’ nella dimensione web. Inoltre, il suo ultimo singolo ‘Questa domenica‘ ha raggiunto la vetta della classifica italiana, ed è presente con i video in quella giornaliera su YouTube Italia, insieme a quello di Balorda Nostalgia, con cui ha vinto la kermesse nel 2025.

Sanremo 2026, i 5 papabili vincitori secondo la scommessa digitale

Oltre Olly anche altri cantanti potrebbero salire sul podio di Sanremo 2026, secondo i criteri di forza digitale su YouTube (numero di iscritti, engagement) e visibilità / streaming delle loro canzoni nel 2025. Tra i nomi degli altri artisti compare quello di Annalisa, citata come tra le artiste italiane con molte visualizzazioni, i The Kolors che con Italodisco hanno avuto ampia diffusione e notevole visibilità anche internazionale, Blanco (con Piangere a 90 ha raggiunto la posizione #1 in Italia), Giorgia con La cura per me tra i top streaming italiani 2025 (Spotify) e Fedez: il brano Battito (2025) si è piazzato molto bene raggiungendo il rank #2 in Italia.

