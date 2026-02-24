Sanremo 2026, prove generali e due trionfi: rivelazione Ditonellapiaga, ovazione (con incidente) per Sal Da Vinci
Le esibizioni di ieri al teatro Ariston aperte ai giornalisti hanno dato i primi indizi su possibili flop e vincitori: Serena Brancale e Fedez convincono
Il gran giorno è arrivato. Oggi martedì 24 febbraio 2026, infatti, si apre il Festival di Sanremo; ieri, invece, si sono tenute le tradizionali prove generali al teatro Ariston. Le esibizioni (aperte ai giornalisti) hanno ovviamente dato i primi indizi su possibili flop e vincitori. Chi sono i favoriti? Chi farà fiasco? Scopriamo tutti i dettagli.
Sanremo 2026, le prove generali: Ditonellapiaga sorpresa, Sal Da Vinci col successo in tasca
Dopo le prove romane del mese scorso, ieri lunedì 23 febbraio 2026 al teatro Ariston si sono tenute le prove generali della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse condotta da Carlo Conti si aprirà questa sera con l’attesissimo debutto dei 30 ‘Big’ in gara che ieri – come detto – si sono esibiti davanti ai giornalisti per l’ultima volta prima dell’esordio. Da veterani a giovani promesse fino a grandi ritorni a Sanremo, dalle prove generali sono ovviamente emersi importanti indizi su ciò che ascolteremo (e vedremo) questa settimana.
Stando a quanto trapelato dopo le prove la sensazione è che non ci saranno né hit né clamorosi flop e che siamo di fronte a un’edizione di livello medio-alto in generale. Spiccano, in questo senso, due nomi un po’ a sorpresa: Ditonellapiaga, che con ‘Che fastidio!’ punta al tormentone per scalare la classifica di Sanremo (ed è ora tra le favorite, anche in ottica Eurovision), e Sal Da Vinci, autore di un vero e proprio show all’Ariston, dove ha continuato a cantare sulle note della sua ‘Per sempre sì’ anche senza microfono (a causa di un problema tecnico) tra gli applausi dell’intera platea. Si confermano Fedez e Marco Masini, dati da molti tra i favoriti con ‘Male necessario’ e che chiuderanno probabilmente nella parte alta della classifica. Stupisce anche Serena Brancale con la sua potentissima ‘Qui con me’.
Gli altri favoriti e chi rischia il flop al Festival
Per quanto riguarda gli altri nomi in gara a Sanremo 2026 ritroveremo Raf, Levante e Arisa e vedremo il debutto all’Ariston di Tommaso Paradiso, ma la sensazione è che si siano tutti limitati al famoso ‘compitino’, così come Dargen D’Amico. Bene J-Ax. Possono stupire, invece, Mara Sattei e soprattutto Maria Antonietta & Colombre, già favoriti per il Premio della Critica Mia Martini. In un’edizione senza particolari flop, invece, rischia tantissimo Patty Pravo con la sua complicata ‘Opera’.
