Sanremo 2026 già nel caos, rivolta social contro il cast e la clamorosa gaffe di Carlo Conti: "Mi ricordavo diverso" Esplode la polemica dopo l'annuncio dei 30 cantanti del prossimo Festival di Sanremo: cosa sta succedendo

Finalmente la lista dei 30 cantanti che parteciperanno a Sanremo 2026 è stata resa nota da Carlo Conti, come sempre nel tg1 delle 13.30. Un annuncio che è slittato di una settimana per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni, una settimana che, secondo i rumors, avrebbe fatto comunque comodo al direttore artistico, alle prese con più di qualche difficoltà a comporre un cast all’altezza delle scorse edizioni del Festival.

Qualche giorno fa il Messaggero aveva stilato una lunga lista di defezioni, tutti nomi che infatti non compaiono nella lista resa nota da Carlo Conti all’ora di pranzo. Dopo l’annuncio attesissimo, ovviamente non sono mancate le reazioni social e moltissime sono nel segno della critica o, quanto meno del dubbio, visto che molti dei 30 nomi annunciati dal direttore artistico di Sanremo 2026 non sono esattamente "big" per il pubblico generalista.

Sanremo 2026: la lista dei big travolta da critiche, la gaffe clamorosa e Amadeus vola in tendenza

Ma non basta perché, durante il suo spazio nel bel mezzo del tg, è stata anche sbagliata una delle foto dei cantanti in gara, ovvero AKA7ven che salirà sul palco dell’Ariston in coppia con LDA, figlio di Gigi D’Alessio e ex Amici come lo stesso Aka7even. La svista non poteva sfuggire all’attivissimo pubblico social, ma nemmeno al diretto interessato che, sul suo profilo ha postato un commento ironico, sulla scia di quelli di molti utenti del web, scrivendo: "Mi ricordavo diverso!" Se il cantante vittima della gaffe sembra averla presa a ridere, le critiche al cast che sono scoppiate dopo l’annuncio dei 30 nomi dei concorrenti del Festival, più che sull’ironia puntano sulla critica, sollevando parecchi dubbi sull’appeal della lista di Conti.

"Ragazzi, erano almeno 7 anni che non si vedeva un cast così debole", scrive un utente su X. "Cosa è successo? Praticamente un Sanremo senza big" scrive Giuseppe Candela, "Nemmeno le liste peggiori che giravano erano così deboli. Mi auguro che ci siano belle canzoni e la capacità di bilanciare con lo spettacolo". Parpiglia fa notare che, "L’unico big è Patty Pravo". "Ma la lista dei 240 scartati si può sape’?" chiede un utente e sì, sarebbe veramente interessante. Nel frattempo, vola in tendenza il nome di Amadeus che spunta in tanti twitt nostalgici.

