Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara
La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già dati i dettagli che iniziano a prendere forma.
Manca sempre meno al via della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio prossimo, Carlo Conti salirà di nuovo sul palco dell’Ariston per presentare la kermesse canora più importante d’Italia. Per il conduttore si tratta della quinta volta in questa veste, tre consecutive dal 2015 al 2017 e altre due dal 2025 al 2026, e anche il prossimo anno sarà al timone dello spettacolo. Per quanto riguarda i nomi dei co-conduttori, pare essere ancora tutto top secret anche se i rumor parlano di un possibile ingaggio per Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Certi, invece, i 30 big in gara e i 4 cantanti delle Nuove proposte, che si esibiranno suddivisi nelle 5 serate previste dalla gara.
Sanremo 2026, il programma serata per serata
Prima serata, martedì 24 febbraio 2026
Tutti e 30 i big in gara, nella categoria Campioni, si esibiranno con i loro brani. Le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, e dopo verrà stilata una classifica provvisoria della serata, comunicando al pubblico solo le prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.
Seconda serata, mercoledì 25 febbraio 2026
Esecuzione di 15 artisti in gara, votati questa volta dal pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche qui verrà stilata una classifica, con solo le prime 5 posizioni pubbliche. In questa serata anche l’esibizione dei 4 artisti in gara nella categoria Nuove Proposte.
Terza serata, giovedì 26 febbraio 2026
Esecuzione dei restanti 15 Artisti in gara, anche loro votati dal pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio.
Quarta serata, venerdì 27 febbraio 2026
Serata dedicata alle cover, con tutti e 30 gli artisti in gara, ciascuno con un ospite, alle prese con un brano del repertorio italiano o internazionale, pubblicato entro il 31 dicembre 2025. A votare sarà il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio.
Quinta serata, sabato 28 febbraio 2026
Esecuzione delle 30 canzoni in gara, votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni della Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza, al fine di determinare quindi una classifica. I cantanti delle prime 5 posizioni dovranno esibirsi di nuovo, attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video, per poi essere nuovamente votati. La canzone in prima posizione in questa classifica finale verrà proclamata vincitrice della categoria Campioni di Sanremo 2026, insieme ai secondi, terzi, quarti e quinti classificati.
Sanremo 2026, i 30 big i gara e le loro canzoni
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Chiello – Ti penso sempre
- Serena Brancale – Qui con me
- Fulminacci – Stupida Sfortuna
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Fedez e Masini – Male necessario
- Leo Gassmann – Naturale
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Arisa – Magica favola
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Malika Ayane – Animali Notturni
- Luché – Labirinto
- Raf – Ora e per sempre
- Bambole di Pezza – Resta Con me
- Ermal Meta- Stella stellina
- Nayt – Prima che
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Michele Bravi – Prima o poi
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Maria Antonietta E Colombre
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- LDA e Aka7ven – Poesie clandestine
- Dargen D’Amico – AI AI
- Levante – Sei tu
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Patty Pravo – Opera
