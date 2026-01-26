Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Conti: Paradiso e una sorpresa per la vittoria, deludono Lamborghini e una big

Febbraio è alle porte e l’Italia è già in pieno clima Sanremo 2026. A poche settimane dal debutto di Carlo Conti al timone della 76esima edizione del Festival della canzone italiana (che si terrà al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio), infatti, a Roma stanno andando in scena le prime prove. In tanti hanno avuto così modo di ascoltare in anteprima i brani in gara alla kermesse e sono emerse le prime impressioni e i primi giudizi. Chi canterà una hit? Chi farà fiasco? Dai ‘favoriti’ Fedez e Tommaso Paradiso ai possibili flop, non mancano le sorprese. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, l’ascolto delle canzoni: Fedez c’è, Eddie Brock sorprende

Sanremo 2026 si avvicina e cresce l’attesa per quelli che saranno i brani in gara alla 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Dallo scorso mercoledì al Foro Italico di Roma si sono tenute le prove ‘segrete’ delle canzoni con l’orchestra della kermesse e il conduttore e direttore artistico Carlo Conti; tutti i 30 ‘Big’ hanno dunque cantato in anteprima il proprio brano e – come detto – sono subito trapelate le prime impressioni tra gli addetti ai lavori. Tommaso Paradiso resta forse il favorito con la sua ‘I romantici’ destinata a raccontare l’amore al tempo dei millenial, ma tra i più convincenti c’è anche Fedez che con ‘Male necessario’ consolida il suo sodalizio artistico con Marco Masini e racconta la sua vita privata al servizio del mondo dello spettacolo e del gossip (La gente pudica giudica che brutta gente che frequenta Fedez, ma ci si dimentica sempre che Giuda se la faceva con gente per bene" canta l’ex marito di Chiara Ferragni). Un ‘veterano’ che sogna il bis al Festival è invece Ermal Meta, che con ‘Stella stellina’ canta una ninna nanna per le più piccole vittime di Gaza. Occhi puntati anche sull’intima ballata ‘Magica favola’ di Arisa e all’intensissima ‘Qui con me’ di Serena Brancale. Al suo debutto all’Ariston, la vera sorpresa potrebbe essere il giovane Eddie Brock, già in rampa di lancio con la sua ‘Avvoltoi’ che ha convinto tutti.

Chi rischia il flop al Festival

Se da un lato si stanno già iniziando a delineare i favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2026, dall’altro non mancano scetticismi riguardo alcuni nomi dopo il primo ascolto delle canzoni presentate in gara. A sei anni dalla sua prima avventura sul palco dell’Ariston, Elettra Lamborghini torna con ‘Voilà’, che potrebbe tanto estiva quanto troppo ‘leggera’ per il Festival. Si tratta invece addirittura dell’undicesima edizione della kermesse per Patty Pravo, che tuttavia non ha convinto affatto con la sua ‘Opera’.

La lista completa degli artisti e delle canzoni in gara a Sanremo

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza – Resta – me

Chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini – Voilà

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Ermal Meta – Stella stellina

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci – Stupida sfortuna

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann – Naturale

Levante – Sei tu

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt – Prima che

Patty Pravo – Opera

Raf – Ora e per sempre

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Sayf – Tu mi piaci tanto

Serena Brancale – Qui – me

Tommaso Paradiso – I romantici

Tredici Pietro – Uomo che cade

