Sanremo 2026, Carlo Conti apre il Festival e provoca: “Devo fare il giullare”. Poi si emoziona con Laura Pausini: perché Al via la prima conferenza stampa a poco più di un giorno dall’attesissimo debutto della kermesse: ecco le parole dei due co-conduttori.

Si è tenuta proprio questa mattina la prima conferenza stampa in occasione del Festival di Sanremo 2026, che partirà proprio domani martedì 24 febbraio per terminare con l’attesissima serata finale di sabato 28 febbraio. L’apertura ufficiale di questa edizione è avvenuta alla presenza del direttore artistico Carlo Conti e di Laura Pausini, co-conduttrice di tutte e cinque le serate. Ma tra le varie domande dei giornalisti non è mancata nemmeno la simpatica incursione di Fiorello: scopriamo nel dettaglio le ultime rivelazioni.

Sanremo 2026, Carlo Conti: "Mi sono divertito a coinvolgere tutti", poi la commozione per Baudo

"Il mio ringraziamento va a tutti voi, voi giornalisti, amici delle radio, della sala stampa delle radio, se il Festival compie 76 anni e ha questa forza lo dobbiamo un. Sono felice di condividere questo ultimo festival di questo biennio con Laura, dal primo pranzetto che abbiamo fatto a marzo per convincerla. Mi sono divertito a coinvolgere tutti". Con queste parole Carlo Conti ha aperto ufficialmente il Festival di Sanremo 2026 nel corso della prima conferenza stampa di questa mattina.

Nel presentare questa edizione, Carlo Conti si è particolarmente commosso ricordando che sarà dedicata al grande Pippo Baudo. "Musicalmente credo sia un festival con tanti sapori diversi, una notevole varietà musicale, ho voluto e sono felicissimo che ci sono pilastri, i nomi che portano la musica italiana nel mondo. È un onore particolare. Sapete che il mio Festival è baudiano e pensate l’emozione, quest’anno tocca proprio a me, fare il primo Festival senza Pippo Baudo. Era un faro, mi dispiace che non ci sia più, sapete tutti quanto ha dato al Festival".

Infine, sull’interesse della Premier Giorgia Meloni per questa edizione del Festival, Carlo Conti ha affermato: "Il mio unico compito è fare il giullare, far divertire la gente. Non penso di poter decidere chi debba venire o meno a vedere il Festival, la Premier è una cittadina e se compra il biglietto può venire a vedere il Festival".

Sanremo 2026, le parole di Laura Pausini e l’incursione di Fiorello

Nel corso della Conferenza Stampa non è mancata nemmeno l’incursione di Fiorello che al telefono ha affermato: "Ciao a tutti mi mancate, vi auguro veramente tante polemiche. Posso fare un annuncio? Carlo Conti ci sei? Volevo chiederti, ma hai impegni? Lunedì hai impegni? Perché non lo saprai, ma sarai il co-conduttore de La Pennicanza. Così la smetti di chiamare gente, dei programmi e invitarla".

Spazio poi alle parole della co-conduttrice Laura Pausini. "Quando ci siamo visti a pranzo, verso le quattro del pomeriggio ho chiamato Pippo Baudo gli ho detto della proposta di Carlo. E lui mi disse: ‘stai ancora aspettando? Sei pronta, te lo dico da un po’. È stato molto emozionante, sentire queste parole. Io sento che lui è qui che mi tiene la mano e poi c’è chi mi fa una carezza".

La cantante ha poi aggiunto: "La prima volta che sono venuta a Sanremo era nel 1993, avevo 18 anni, sono tornata nel 1994 e questa è la prima conferenza stampa dopo quell’anno. Sono venuta altre volte come ospite, tutte le volte che vedo la scritta Sanremo ho pronto il Lexotan. Questo momento è avvenuto in un momento personale che mi fa sentire più tranquilla, spero di essere all’altezza della situazione. […] Mi siedo qui in una veste diversa, è piacevole perché davanti a me ho italiani, perché sono amante della nazione in cui sono nata e cresciuta, spero di essere all’altezza e di dare ciò che voglio insieme a Carlo, cioè divertimento, gioia".

