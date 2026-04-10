Sanremo 2026, il post Festival è un disastro: Sal Da Vinci e i big spariscono (tranne due) e Achilla Lauro 'esplode'. I dati impietosi
Dopo l’exploit iniziale, le classifiche radiofoniche smontano il Festival: pochissimi resistono e gli altri viaggiano in caduta libera. Scopriamo di più.
A circa un mese e mezzo dalla fine del Festival di Sanremo 2026, il verdetto delle radio appare abbastanza crudele. Dopo il boom iniziale dei brani presentati durante la kermesse, ad oggi nella classifica Airplay EarOne, legata alle rotazioni radiofoniche, i big del Festival stanno progressivamente sparendo. Ecco nel dettaglio ciò che sta accadendo.
Sanremo 2026, il post Festival è un disastro: i big spariscono (tranne due)
Dopo l’iniziale entusiasmo, tipico delle settimane immediatamente successive al Festival, i brani dei big stanno progressivamente scomparendo dalle rotazioni radiofoniche. Un calo netto, costante, che non risparmia nemmeno i nomi più forti. A salvarsi, almeno per ora, sono soltanto due artisti: Sayf con Tu mi piaci tanto e Samurai Jay con Ossessione, stabilmente nelle primissime posizioni e ancora capaci di intercettare il gusto del pubblico radiofonico. Nella settimana di riferimento, i due brani occupano infatti il 2° e il 3° posto in classifica.
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Ditonellapiaga con Che fastidio!, dopo tre settimane da record, inizia a perdere terreno scivolando fuori dal podio e aggiudicandosi il 5° posto. Più giù ancora troviamo Tommaso Paradiso con I romantici, che resiste in Top 10 posizionandosi al 7° posto. A seguire, Italia Starter Pack di J-Ax galleggia nelle retrovie fermandosi al 17° posto, mentre il caso più clamoroso resta quello del vincitore. Sal Da Vinci, trionfatore all’Ariston con Per sempre sì, precipita nelle zone basse della classifica posizionandosi al 22° posto. Una parabola discendente condivisa anche da Fedez e Marco Masini con Male Necessario al 27° posto e da Malika Ayane con Animali notturni al 33° posto.
La Top 10 Airplay EarOne:
- Achille Lauro con "In Viaggio Verso Il Paradiso"
- Sayf con "Tu mi piaci tanto"
- Samurai Jay con "Ossessione"
- Ditonellapiaga con "Che fastidio!"
- Tiziano Ferro, Giorgia con "Superstar"
- Annalisa con "Canzone Estiva"
- Tommaso Paradiso con "I romantici"
- The Kolors con "Rolling Stones"
- MEEK con "Fabulous"
- Blanco, Elisa con "Ricordi"
Sanremo 2025 e 2026, post Festival: il confronto è impietoso
Per comprendere il grande problema di questi dati, basta guardare indietro di un anno. Alla stessa distanza temporale, il Festival di Sanremo 2025 raccontava una storia completamente diversa. In vetta dominava ancora Tu con chi fai l’amore dei The Kolors e ben 8 brani su 10 nella Top 10 Airplay provenivano da Sanremo, segno di una continuità di dominio quasi totale sulle radio. Oggi lo scenario è invece ribaltato: i brani sanremesi presenti nella Top 10 sono appena 4, e guardando nella Top 50 diventano 12, contro i 19 dello scorso anno. Questo appare dunque un segnale chiaro: vincere il Festival non basta più. E, a giudicare dai dati, nemmeno partecipare.
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