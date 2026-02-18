Trova nel Magazine
Sanremo 2026, i Pooh 'fuori' dall'Ariston: la location di Piazza Colombo scatena i fan

La storica band italiana, a 36 anni dalla vittoria con Uomini soli, torna al Festival ma sul palco esterno del Suzuki Stage, e i fan insorgono.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sanremo 2026, i Pooh 'fuori' dall'Ariston - la location di piazza Colombo scatena i fan
iPa

A una manciata di giorni dall’inizio del 76esimo Festival di Sanremo, la carrellata di ospiti che prenderanno parte alla kermesse continua ad arricchirsi. E se sul palco dell’Ariston vedremo nomi come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Andrea Bocelli e molti altri, gli eventi collaterali non saranno certo da meno. Sulla nave da crociera ormeggiata a largo della costa della cittadine ligure, ci penserà Max Pezzali ad intrattenere il pubblico, mentre all’iconico Suzuki Stage di Piazza Colombo si alterneranno nelle varie serate Gaia, Bresh, i The Kolors, Francesco Gabbani e addirittura i Pooh. La storica band, formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, si esibirà infatti sul palco esterno del Festival nella serata conclusiva di venerdì 28 febbraio, nonostante in tantissimi li attendevano all’interno del Teatro in quanto considerati tra i più grandi rappresentanti della musica italiana.

Niente Ariston per i Pooh, i fan insorgono contro Piazza Colombo

Per i fan i "Pooh rappresentano sessant’anni di storia della musica italiana", con canzoni che hanno letteralmente fatto da colonna sonora a intere generazioni. Proprio per questo il palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, dovrebbe essere il loro habitat naturale, se non altro per i milioni di persone che da oltre mezzo secolo li seguono con passione. E proprio i fan sono coloro che si sono ribellati alla notizia della band ospite al Suzuki Stage di Piazza Colombo, e non all’interno del Teatro come tutti pensavano, scrivendo addirittura una lettera di protesta all’organizzazione, come si legge sul Il Mattino. Il ritorno dei Pooh alla kermesse, inoltre, arriva a 36 anni dalla storica vittoria con Uomini soli, motivo in più che per far indispettire il pubblico.

Sanremo 2026, tutti gli ospiti del Suzuki Stage di Piazza Colombo

Il Festival di Sanremo, come ogni anno, travalica i confini dell’Ariston e riempie tutta la città. Anche questa 76esima edizione, infatti, vedrà grandi ospiti animare le location esterne, come quella del Suzuki Stage di Piazza Colombo. Qui ci saranno ben 4 grandi artisti e una super band. Ecco chi sono e quando si esibiranno:

  • Martedì 24 febbraio: Gaia, torna a Sanremo 2026 dopo il successo di Chiamo io chiami tu lo scorso anno.
  • Mercoledì 25 febbraio: il rapper ligure Bresh, dopo il debutto 2025 con La tana del granchio animerà la seconda serata a Piazza Colombo.
  • Giovedì 26 febbraio: spazio ai The Kolors nel terzo appuntamento
  • Venerdì 27 febbraio: la serata delle cover vedrà al Suzuki Stage Francesco Gabbani, dopo l’ottavo posto dello scorso anno con la Viva la vita.
  • Sabato 28 febbraio: la serata conclusiva sarà tutta per i Pooh.

Programmi

