Sanremo 2026, polemiche d’addio: lo scivolone di Conti con la moglie, lacrime (e attacchi) per Sal Da Vinci, Serena Brancale ‘gelata’ Non sono mancate le polemiche in occasione della serata finale del Festival, tra la battuta, poco apprezzata di Conti, la vittoria di Sal Da Vinci e la delusione di Brancale

Sanremo 2026 è ormai finito in archivio con la vittoria di Sal Da Vinci, finito tra i favoriti proprio poco prima della finale, ma che Festival sarebbe senza una nota polemica o comunque qualcosa che non ha convinto del tutto? Come capita sempre in casi simili, la canzone che ha trionfato non è piaciuta a tutti, così come parte del resto della classifica.

Non è mancato però anche chi non ha gradito una battuta di Carlo Conti, in genere sempre piuttosto misurato (per alcuni anche troppo) nel suo stile di conduzione.

Finale Sanremo 2026: polemiche e note stonate della serata

Carlo Conti cerca sempre di essere attento in quello che dice e fa, a maggior ragione se si trova al timone di un evento nazionalpopolare come il Festival di Sanremo, dove sa bene di poter finire facilmente nell’occhio del ciclone anche per una semplice battuta. Ed è quello che effettivamente è successo, nonostante le sue parole avessero solo un intento ironico.

Il conduttore e direttore artistico nel corso della serata finale si è infatti rivolto alla moglie Francesca al termine dell’esibizione di Samurai Jay, momento che ha scatenato tutto l’Ariston per il ritmo latino a cui è difficile resistere, con tanto di ballerine con pose sensuali. Tutte le ragazze indossavano un jeans attillato, che ne esaltava le forme e lasciava poco all’immaginazione, questo lo ha spinto a chiamare in causa la donna: "Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!". Il suo intento era evidentemente goliardico, con l’ironia e la comicità che caratterizza i toscani, è azzardato definirla poco rispettosa, soprattutto per uno come lui, che ha raccontato in più occasioni di essere stato cresciuto dalla mamma, avendo perso il papà a soli diciotto mesi e di essere estremamente riconoscente a lei per quanto ha fatto.

Ogni Festival che si rispetti fa sempre, ed era impossibile potesse accadere il contrario, anche per la classifica. A trionfare, come ben sappiamo, è stato Sal Da Vinci, con la sua "Per sempre sì", che ha conquistato tantissime persone sin dal primo ascolto, arrivando a sbaragliare i pronostici iniziali che davano per favoriti Serena Brancale e la coppia Fedez/Marco Masini. In giro per Sanremo e non solo tutti la cantavano, a conferma di come fosse orecchiabile e fosse piaciuta, anche se c’è chi ritiene il brano adatto per un "matrimonio napoletano" . In realtà, i tempi in cui la kermesse canora doveva celebre un amore finito male o altri temi simili sono ormai finiti in archivio, è giusto che possa vincere un pezzo che ci appassiona, sia per la melodia travolgente sia per il testo che, lo ricordiamo, era tutt’altro che insignificante (lo ha dedicato alla moglie Paola).

La graduatoria ha regalato però anche altre sorprese, non così in positivo. Impossibile non avere notato l’espressione gelata di Serena Brancale quando ha scoperto di essere arrivata solo al nono posto. La giovane artista aveva davvero incantato tutti con le sue esibizioni, ancora di più ieri sera, per una scelta particolare, quella che l’ha portata a indossare un abito della mamma scomparsa a cui era dedicata la sua canzone. Fedez ha compreso quanto un piazzamento così basso le avesse fatto male, per questo è stato uno dei primi a correre da lei per consolarla e abbracciarla.

