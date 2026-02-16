Sanremo 2026, le polemiche avanzano: dopo Andrea Pucci si critica il cast 'striminzito' e 'low-cost' Non c'è Festival senza qualche polemica e dopo il caso del comico ora il web ha preso di mira ospiti e co-conduttori.

Sanremo 2026 si annuncia (come sempre) come uno degli eventi televisivi e culturali più seguiti dell’anno, ma anche quello che scatena più polemiche. In programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio, la kermesse è diretta da Carlo Conti e Laura Pausini. Accanto ai due conduttori altre spalle e ospiti, come Can Yaman e Tiziano Ferro, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Sahyk, Eros Ramazzotti, Maz Pezzali e Andrea Bocelli, mentre i 30 Big in gara ormai li conosciamo tutti da mesi.

Non sarebbe Sanremo, però, senza polemiche, che anche in questa 76esima edizione piovono da ogni parte. Una delle storie più discusse è stata senz’altro quella di Andrea Pucci, inizialmente annunciato come uno dei co-conduttori, per poi rinunciare a causa della pioggia di critiche ricevute. La vicenda ha travalicato il contesto televisivo ed è finita nel dibattito pubblico e politico, con interventi di esponenti di governo e opposizione sul ruolo della satira, della libertà di espressione e del contrasto culturale nel servizio pubblico.

Oltre alla vicenda di Pucci, però, ci sono anche numerose critiche al cast complessivo del Festival di quest’anno, definito da molti come "striminzito" e "low-cost". Per scoprire tutte le polemiche intorno alla kermesse e cosa ne pensa il pubblico, guardate il Video!

