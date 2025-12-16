Sanremo 2026, scoppia la prima polemica: la foto ‘segreta’ di Fedez e Marco Masini. Cosa è successo Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marco Masini al centro delle polemiche prima ancora del debutto.

Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma il Festival è già attraversato dalla prima polemica destinata a far discutere. A scatenarla è una foto, definita da molti "segreta", che vede protagonisti Fedez e Marco Masini. Uno scatto apparentemente innocuo, ma che secondo indiscrezioni avrebbe rotto una tradizione non scritta del Festival, accendendo il dibattito tra addetti ai lavori e fan. Come spesso accade, basta poco perché l’atmosfera sanremese si surriscaldi: una scelta organizzativa, un retroscena rivelato e il caso è servito.

Sanremo 2026, la foto di Fedez e Masino: il retroscena di Dagospia

A far esplodere la polemica è stato un lancio di Dagospia, che ha raccontato un dettaglio non passato inosservato. Tradizionalmente, la celebre foto di gruppo per la cover di TV Sorrisi e Canzoni viene realizzata con tutti gli artisti in gara presenti nello stesso momento. Stavolta, però, qualcosa sarebbe andato diversamente. Secondo quanto riportato, Fedez e Marco Masini avrebbero scattato la foto già domenica sera, a porte chiuse e senza incontrare gli altri Big, che invece sarebbero stati immortalati soltanto il lunedì. Una scelta che avrebbe alimentato malumori e la sensazione di un trattamento di favore.

Dagospia parla apertamente di un "Sanremo con figli e figliastri", ipotizzando che l’anticipo sia stato concesso per agevolare il rapper e il cantautore toscano, entrambi molto quotati e particolarmente attesi al prossimo Festival di Sanremo. Un dettaglio apparentemente logistico che, però, ha acceso il sospetto di un’eccezione alle regole non gradita a tutti.

Fedez e Masini, la canzone ‘Male Necessario" e i primi pronostici

Al centro dell’attenzione non c’è solo la polemica, ma anche – e soprattutto – la musica. Fedez e Marco Masini torneranno a Sanremo 2026 con il brano inedito Male necessario, dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2025 con la cover di Bella stronza. La loro è una collaborazione intergenerazionale che ha saputo sorprendere pubblico e critica. La canzone racconta il dolore come passaggio inevitabile per arrivare alla felicità, un "male" che diventa occasione di crescita. Un messaggio profondo, nato dal dialogo artistico tra due mondi diversi ma complementari, che invita a rileggere le tempeste della vita come opportunità.

Non a caso, il duo è già considerato tra i favoriti alla vittoria finale del Festival. Dopo la presentazione dei titoli ufficiali avvenuta domenica sera nel corso di Sarà Sanremo, su Sisal.it si sono accesi i primi duelli: Fedez e Masini sono protagonisti di un testa a testa con Tommaso Paradiso, quotati rispettivamente a 1,95 contro 1,75. Un confronto serrato che promette scintille. Tra gli altri ritorni spiccano Arisa, in gara per la nona volta con Magica favola, favorita su Malika Ayane, e il duello femminile tra Levante e Serena Brancale. Occhi puntati anche su Elettra Lamborghini, pronta a sfidare J-Ax. Ma intanto, tra polemiche e pronostici, Sanremo 2026 ha già trovato il suo primo grande caso.

