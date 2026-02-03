Sanremo 2026, Pieraccioni e Panariello su Carlo Conti: "È impazzito", la bordata dopo l'annuncio di Can Yaman Il duo di amici attacca bonariamente il direttore artistico di Sanremo, dando il via ad una serie di battute tutte da ridere, tra gli ospiti scelti per la kermesse e la sua abbronzatura.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, eppure il clima intorno alla prossima edizione è già incandescente. Tra annunci, aspettative e nomi che dividono il pubblico, a catalizzare l’attenzione nelle ultime ore non è stata soltanto la scelta di coinvolgere Can Yaman come co-conduttore, ma soprattutto la reazione ironica di due amici storici di Carlo Conti: Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Sanremo 2026, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: la scintilla parte da un video

Tutto comincia con un video pubblicato da Pieraccioni, una gag costruita come una finta telefonata con Panariello. Il tono è quello che assumono di solo tra amici, sempre confidenziale e divertente. Nel filmato, Pieraccioni finge di lamentarsi delle ultime scelte di Conti per Sanremo, lasciandosi andare a una serie di osservazioni diventato subito virali. Nel video l’attore toscano ironizza sull’annuncio di Yaman: "Eh Giorgio, ascolta, ma quell’altro l’è impazzito, Calimero l’è impazzito, ma va, cominciamo con l’altro anno che ha chiamarlo Topo Gigio, quest’anno Sandokan, e gli mancano solamente Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins, non ci andiamo, guarda, anche se ci chiamano quest’anno non ci andiamo, non ci mescoliamo, non ci mescoliamo, ciao, ciao. Sandokan…".

La risposta di Panariello e il botta e risposta social su Carlo Conti

La gag non resta a senso unico. Panariello risponde poco dopo, questa volta sotto forma di messaggio sotto il suo video: "Quando invita il corvo Rockfeller ricoveriamolo". Un commento che dimostra quanto loro tre siano effettivamente uniti, tanto da potersi prendere in giro anche sui social, sapendo di non infastidire l’altro. Pieraccioni, ovviamente, non si tira indietro e rincara la dose rispondendo all’amico: "Uno più abbronzato di lui non lo inviterebbe mai".

Sanremo 2026: l’annuncio di Can Yaman e l’amicizia tra Conti, Panariello e Pieraccioni

L’annuncio di Can Yaman come co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo rappresenta una scelta che guarda chiaramente al grande pubblico televisivo. L’attore è reduce dal successo di Sandokan, fiction che ha raccolto ascolti importanti e che lo ha riportato al centro dell’attenzione mediatica. Portarlo sul palco dell’Ariston significa puntare su un volto amatissimo, capace di attirare curiosità e commenti ben oltre i confini del Festival. Intanto, al di là delle risate e delle polemiche, ciò che emerge con forza è il legame che unisce Pieraccioni, Panariello e Conti. Un’amicizia lunga decenni, fatta di palchi condivisi, esperienze professionali comuni e una confidenza che permette anche di prendersi in giro pubblicamente senza fraintendimenti.

