A Sanremo e in tutta la provincia la mattina si è aperta con un temporale violento, uno di quelli che in pochi minuti trasformano la città e i paesi vicini in uno scenario complesso da gestire, con acqua che scorre a fiumi lungo le strade e interventi di emergenza quasi senza sosta. Una situazione che crea disagi immediati ma che, inevitabilmente, porta qualcuno a chiedersi quanto questo clima imprevedibile possa pesare sui lavori che accompagneranno la preparazione del Festival dei prossimi mesi.

Sanremo piegata tra perturbazioni e primi disagi

La prima segnalazione è arrivata a Ventimiglia poco prima delle nove, poi nel giro di poco la perturbazione si è spostata verso Vallecrosia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia e Imperia. Nel Ponente ligure si sono registrati rovesci intensi concentrati in un tempo brevissimo: tra le 8.30 e le 9.30 a Sanremo e Dolceacqua sono caduti circa 25 millimetri d’acqua, un dato simile a quello di Ventimiglia, mentre Seborga e Rocchetta Nervina hanno visto livelli poco più bassi. Il problema principale è arrivato dalla massiccia portata d’acqua che ha fatto saltare numerosi tombini, provocando allagamenti nei negozi, negli scantinati e lungo alcune delle strade più trafficate. In mezz’ora i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo hanno ricevuto una ventina di chiamate, tutte per criticità diverse ma legate allo stesso quadro: pioggia intensa e difficoltà diffuse. E con un novembre così instabile è inevitabile che qualcuno inizi a chiedersi quanto questa variabilità atmosferica possa influire sulla preparazione del Festival, soprattutto perché la macchina organizzativa, per funzionare al meglio, ha bisogno di settimane di lavori costanti e senza intoppi.

I punti più colpiti in città a Sanremo

A Sanremo diverse zone hanno mostrato subito i loro punti deboli. In via Martiri della Libertà il Mercato Annonario ha registrato nuove infiltrazioni, mentre in via Galileo Galilei la carreggiata si è allagata completamente per alcuni minuti. In via Dante Alighieri l’acqua è salita in fretta, arrivando a sfiorare l’ingresso di negozi e attività, creando apprensione tra residenti e commercianti. In generale, la distribuzione delle precipitazioni è stata molto irregolare, con piogge più leggere sulla costa orientale e quasi assenti nell’entroterra più interno, una dinamica tipica della Liguria ma che non rende meno complessa la gestione delle criticità.

Le reazione sui social e i timori per la kermesse di Sanremo 2026

Nel frattempo sui social, soprattutto su X, molti utenti hanno iniziato a commentare la situazione raccontando la loro preoccupazione. Qualcuno ha scritto che: "Questi temporali non li vedevamo da anni", mentre altri, guardando i video degli allagamenti, hanno sottolineato che: "La città regge, ma se continua così pioggia e grandine rischiano di devastarla". C’è chi ha provato a sdrammatizzare dicendo che "Se continua così a febbraio serviranno gli stivali per arrivare all’Ariston". Tra i commenti ci sono anche richiami all’organizzazione dell Festival: "Con questo maltempo speriamo partano presto i lavori per evitare problemi e disagi", ha scritto un utente, seguito da un altro che ha osservato che: "Tra turismo, lavori e preparativi, se ci si mette pure il clima rischiamo un periodo complicato".

Monitoraggio costante e previsioni

Intanto la Protezione Civile resta in attività continua di monitoraggio. Alcuni sottopassi a Genova sono stati chiusi in via preventiva e i principali torrenti sono sotto osservazione, anche se al momento i livelli restano sotto le soglie di guardia. Secondo le previsioni, altri rovesci potrebbero arrivare nelle ore centrali della giornata, seguiti da una breve schiarita prima di un nuovo peggioramento atteso domani.

