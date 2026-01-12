Sanremo 2026, parlano i favoriti (con spoiler testi): Fedez come Nietzsche, la dedica di Tommaso Paradiso e il caos di Arisa
I ‘Big’ in gara della 76esima edizione del Festival della canzone italiana hanno svelato su RaiPlay alcune anticipazioni sulle proprie canzoni: tutti i dettagli
Sanremo 2026 si avvicina e si fa ancora più vicino su RaiPlay. Con il debutto fissato per il prossimo 24 febbraio, infatti, gli artisti in gara si sono raccontati sulla piattaforma streaming Rai svelando anche qualche anticipazione e spoiler sui testi delle loro canzoni. Occhi (e orecchie) puntati ovviamente sui grandi favoriti di questa 76esima edizione del Festival della canzone italiana condotta da Carlo Conti, da Fedez e Marco Masini fino ad Arisa. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.
Sanremo 2026, il favorito Tommaso Paradiso parla della sua canzone
Il Festival della canzone italiana è ormai all’orizzonte e il Paese sta per entrare ufficialmente in clima Sanremo. I ‘Big’, i titoli delle canzoni e le quote dei favoriti sono state svelate, il FantaSanremo è già aperto; gli spoiler, tuttavia, non sono finiti qui. Come anticipato, infatti, su RaiPlay sono state caricate le interviste a tutti i 30 artisti in gara, che hanno parlato delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston dal prossimo 24 al 28 febbraio 2026.
"I romantici è una dedica d’amore" ha raccontato Tommaso Paradiso, che ha definito il suo brano "una delle canzoni più sincere che abbia mai scritto". Al debutto, l’ex frontman dei TheGiornalisti è considerato tra i favoriti per la vittoria finale. "Come vivo l’esordio? Non lo so, non ci penso fin quando non devo salire sul palco" ha ammesso Tommaso, svelando anche il primo spoiler sul testo della sua canzone: "La parola è anticipata è: ‘Davvero’".
Fedez-Masini e Arisa: cosa canteranno al Festival
Se Tommaso Paradiso rimane il favorito numero uno secondo i bookmaker (quotato anche oltre il 18%), alle sue spalle Fedez e Marco Masini (15%) sono pronti a dare battaglia con la loro ‘Male necessario’, arrivata dopo la collaborazione dello scorso anno: "Male necessario parla di un percorso necessario per crescere. È un concetto espresso da Netzsche di come il male necessario faccia parte dell’esistenza umana. È un po’ la celebrazione delle tempeste che si attraversano, perché solo dalle tempeste si può uscire migliori. Le cose belle accadono e ne godi, mentre dalle turbolenze si può uscire migliori" ha svelato Fedez, a ormai quasi due anni dalla separazione da Chiara Ferragni, arrivata al termine della crisi iniziata proprio a Sanremo l’anno prima. "Ci ha unito un concetto, di solito le collaborazioni arrivano quando insieme si vuole esprimere lo stesso concetto… e questo concetto volevamo esprimerlo entrambi" ha aggiunto Masini.
Tra le favorite per la vittoria finale c’è anche Arisa, che sogna un clamoroso tris al teatro Ariston dopo avere vinto la categoria Nuova Proposte nel 2009 (con ‘Sincerità’) e tra i Big nel 2014 (con ‘Controvento’). "La canzone che porto a Sanremo si chiama Magica Favola ed è il racconto di una vita. Ho capito che era la canzone giusta da portare a Sanremo perché sono arrivata in un momento in cui volevo fare un bilancio e raccontarlo al pubblico. Ritorno a Sanremo? Emozione e gratitudine, non vedo l’ora di cantare" ha raccontato la cantante, rivelando anche una parte del testo: "Romantico disordine. Mi piace molto come espressione, io sono molto caotica, ma senza colpe: secondo me c’è romanticismo anche nella caoticità delle persone".
