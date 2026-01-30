Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026: ospiti, previsioni vincitore e tante indiscrezioni ma poche certezze. Cosa sappiamo

Tutte le ultime novità sulla kermesse canora tra rumor, poche conferme e l'arrivo di Achille Lauro nella terza serata.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Manca ormai pochissimo all’inizio del 76° Festival di Sanremo, la kermesse canora che dal 24 al 28 febbraio 2026 accenderà di nuovo i riflettori del Teatro Ariston nella città ligure. Anche quest’anno la manifestazione è animata da grandi attese, sorprese e un cast di artisti che promette di riflettere la molteplicità del panorama musicale italiano contemporaneo.

La cartolina ufficiale di Sanremo 2026 vede il ritorno in scena di Carlo Conti come direttore artistico e conduttore della manifestazione. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini: un ritorno emotivo e significativo per l’artista di Solarolo, che proprio da quel palco nel 1993 esordì con La Solitudine, vincendo la sezione Nuove Proposte e lanciando una carriera internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

30 gli artisti in gara che si contenderanno la vittoria nella sezione Campioni. Il cast comprende nomi storici – da Patty Pravo a Arisa, da Raf a Francesco Renga – e artisti della scena pop e urban come Fedez & Marco Masini, Tommaso Paradiso, Luchè, Dargen D’Amico, Malika Ayane e molti altri. Ancora pochissimi i dettagli sui super ospiti, mentre i bookmaker invece impazzano con le loro quote e previsioni.

Chi ci sarà? Chi vincerà? Se volete sapere di più trovate tutto nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara

La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...
Sanremo 2026 chi vince secondo i social: Fedez, Lamborghini, Brancale

Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez in pole (con sorpresa Lamborghini)

Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi:...
Carlo Conti

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez

I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Fes...
Chi vince Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto

Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Sanremo 2026 - Carlo Conti

Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino

Nonostante il Festival di Sanremo 2026 debba ancora iniziare, il conduttore e dirett...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Fedez, Marco Masini e Arisa

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini in crisi: "Ci stiamo dannando per la cover, ecco in che lingua sarà"

Tra prove, emozioni e prime reazioni, arriva a La volta buona il racconto diretto de...

Personaggi

Malika Ayane

Malika Ayane
Tony Pitony

Tony Pitony
Ginevra Festa

Ginevra Festa
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963