Sanremo 2026: ospiti, previsioni vincitore e tante indiscrezioni ma poche certezze. Cosa sappiamo Tutte le ultime novità sulla kermesse canora tra rumor, poche conferme e l'arrivo di Achille Lauro nella terza serata.

Manca ormai pochissimo all’inizio del 76° Festival di Sanremo, la kermesse canora che dal 24 al 28 febbraio 2026 accenderà di nuovo i riflettori del Teatro Ariston nella città ligure. Anche quest’anno la manifestazione è animata da grandi attese, sorprese e un cast di artisti che promette di riflettere la molteplicità del panorama musicale italiano contemporaneo.

La cartolina ufficiale di Sanremo 2026 vede il ritorno in scena di Carlo Conti come direttore artistico e conduttore della manifestazione. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini: un ritorno emotivo e significativo per l’artista di Solarolo, che proprio da quel palco nel 1993 esordì con La Solitudine, vincendo la sezione Nuove Proposte e lanciando una carriera internazionale.

30 gli artisti in gara che si contenderanno la vittoria nella sezione Campioni. Il cast comprende nomi storici – da Patty Pravo a Arisa, da Raf a Francesco Renga – e artisti della scena pop e urban come Fedez & Marco Masini, Tommaso Paradiso, Luchè, Dargen D’Amico, Malika Ayane e molti altri. Ancora pochissimi i dettagli sui super ospiti, mentre i bookmaker invece impazzano con le loro quote e previsioni.

