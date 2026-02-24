Trova nel Magazine
Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orari

Tutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata “maratona” fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston da questa sera, martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con Carlo Conti alla direzione artistica per la quinta volta e Laura Pausini co-conduttrice in tutte le serate. Sul palco si sfideranno i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte selezionate tra Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025. Accanto a loro, ospiti italiani e internazionali come Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli arricchiranno le cinque serate di musica, spettacolo e grandi sorprese.

Festival, orari e programma: a che ora finiscono le cinque serate

Il pubblico deve prepararsi a vere e proprie "maratone" serali: le prime serate chiuderanno dopo la mezzanotte, mentre finale e quarta serata si spingeranno fino all’1:40 circa. La settimana del Festival sarà accompagnata da eventi collaterali come il PrimaFestival, il DopoFestival e la striscia streaming Sotto Sanremo, che racconteranno tutto ciò che accade dietro le quinte. Il Festival inizia ogni sera intorno alle 20:40. Ecco il dettaglio dei principali orari di chiusura:

  • Prima serata (martedì 24 febbraio): chiusura prevista ore 1:45
  • Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): chiusura prevista ore 1:10
  • Terza serata (giovedì 26 febbraio): chiusura prevista ore 1:10
  • Quarta serata (venerdì 27 febbraio): chiusura prevista ore 1:30
  • Quinta serata – finale (sabato 28 febbraio): chiusura prevista ore 1:40

La prima serata vedrà l’esibizione di tutti i 30 Big, mentre seconda e terza serata saranno divise in due gruppi da 15 cantanti con l’aggiunta delle Nuove Proposte. La quarta serata sarà dedicata alle cover e ai duetti, mentre la finale di sabato proclamerà il vincitore di Sanremo 2026. A rendere ogni serata ancora più speciale ci saranno i co-conduttori: Can Yaman aprirà la prima serata, mentre Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo affiancheranno Conti nella seconda. La terza vedrà sul palco Irina Shayk e Ubaldo Pantani, e la finale sarà accompagnata da Giorgia Cardinaletti. Inoltre, Max Pezzali sarà ospite fisso da una nave al largo di Sanremo, mentre Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh si esibiranno in Piazza Colombo.

Eventi collaterali e approfondimenti

Dal 21 febbraio va in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, con anticipazioni, retroscena e collegamenti dal Blue Carpet. Subito dopo ogni serata, il DopoFestival, con Nicola Savino, Aurora Leone, Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi, commenta con ironia cantanti e giornalisti.

In parallelo, le sette puntate di Sotto Sanremo, dal 23 febbraio al 1º marzo in streaming, raccontano tutto ciò che succede fuori dalla diretta ufficiale, tra curiosità, aneddoti e reazioni della Generazione Z, grazie a Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Con orari chiari e appuntamenti extra, Sanremo 2026 si conferma la settimana più attesa della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con musica, ospiti e spettacolo fino a tarda notte.

Programmi

