Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orari
Tutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata “maratona” fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini.
La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston da questa sera, martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con Carlo Conti alla direzione artistica per la quinta volta e Laura Pausini co-conduttrice in tutte le serate. Sul palco si sfideranno i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte selezionate tra Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025. Accanto a loro, ospiti italiani e internazionali come Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Bianca Balti e Andrea Bocelli arricchiranno le cinque serate di musica, spettacolo e grandi sorprese.
Festival, orari e programma: a che ora finiscono le cinque serate
Il pubblico deve prepararsi a vere e proprie "maratone" serali: le prime serate chiuderanno dopo la mezzanotte, mentre finale e quarta serata si spingeranno fino all’1:40 circa. La settimana del Festival sarà accompagnata da eventi collaterali come il PrimaFestival, il DopoFestival e la striscia streaming Sotto Sanremo, che racconteranno tutto ciò che accade dietro le quinte. Il Festival inizia ogni sera intorno alle 20:40. Ecco il dettaglio dei principali orari di chiusura:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Prima serata (martedì 24 febbraio): chiusura prevista ore 1:45
- Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): chiusura prevista ore 1:10
- Terza serata (giovedì 26 febbraio): chiusura prevista ore 1:10
- Quarta serata (venerdì 27 febbraio): chiusura prevista ore 1:30
- Quinta serata – finale (sabato 28 febbraio): chiusura prevista ore 1:40
La prima serata vedrà l’esibizione di tutti i 30 Big, mentre seconda e terza serata saranno divise in due gruppi da 15 cantanti con l’aggiunta delle Nuove Proposte. La quarta serata sarà dedicata alle cover e ai duetti, mentre la finale di sabato proclamerà il vincitore di Sanremo 2026. A rendere ogni serata ancora più speciale ci saranno i co-conduttori: Can Yaman aprirà la prima serata, mentre Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo affiancheranno Conti nella seconda. La terza vedrà sul palco Irina Shayk e Ubaldo Pantani, e la finale sarà accompagnata da Giorgia Cardinaletti. Inoltre, Max Pezzali sarà ospite fisso da una nave al largo di Sanremo, mentre Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh si esibiranno in Piazza Colombo.
Eventi collaterali e approfondimenti
Dal 21 febbraio va in onda il PrimaFestival, condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, con anticipazioni, retroscena e collegamenti dal Blue Carpet. Subito dopo ogni serata, il DopoFestival, con Nicola Savino, Aurora Leone, Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi, commenta con ironia cantanti e giornalisti.
In parallelo, le sette puntate di Sotto Sanremo, dal 23 febbraio al 1º marzo in streaming, raccontano tutto ciò che succede fuori dalla diretta ufficiale, tra curiosità, aneddoti e reazioni della Generazione Z, grazie a Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Con orari chiari e appuntamenti extra, Sanremo 2026 si conferma la settimana più attesa della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con musica, ospiti e spettacolo fino a tarda notte.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, i co-conduttori e gli ospiti del Festival serata per serata: chi salirà sul palco dell'Artison
Tutti i vip che graviteranno intorno alla kermesse canora nelle 5 serate previste: d...
Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti
Dai 500mila euro del direttore artistico ai 75mila di rimborso spese per i big in ga...
Sanremo 2026: Carlo Conti tinge il Festival di rosa con Irina Shayk e una star italiana, poi Tiziano Ferro super-ospite
Grandi novità per la kermesse in arrivo a febbraio: il direttore artistico porterà s...
Sanremo 2026, i Pooh 'fuori' dall'Ariston: la location di Piazza Colombo scatena le proteste dei fan
La storica band italiana, a 36 anni dalla vittoria con Uomini soli, torna al Festiva...
Sanremo 2026, le polemiche avanzano: dopo Andrea Pucci si critica il cast 'striminzito' e 'low-cost'
Non c'è Festival senza qualche polemica e dopo il caso del comico ora il web ha pres...
Pilar Fogliati, il doppio ‘colpo’ dopo Cuori: Sanremo 2026 e il nuovo fidanzato (famoso)
L’attrice sarà sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco ...
Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno
I tre super ospiti tornano all'Ariston per delle esibizioni inedite ed emozionanti: ...
Sanremo 2026, subito scintille nel backstage: “Lite tra due big per un bagno”, la minaccia che allarma Carlo Conti
A pochi giorni dalla kermesse, le ultime indiscrezioni raccontano un clima particola...