Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Recensioni canzoni radio e streaming il 9 gennaio

Non solo Ultimo. La carica di Gué, Giorgia, Tiziano Ferro e gli altri (ma c'è puzza di Sanremo 2026)

Le recensioni dei brani italiani usciti in radio e streaming il 9 gennaio. Tra delus...
Sanremo 2026 - Carlo Conti

Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino

Nonostante il Festival di Sanremo 2026 debba ancora iniziare, il conduttore e dirett...
Lady Gaga

Sanremo 2026 senza super ospiti: da Madonna a Lady Gaga, perché le star scappano dal Festival

Anche quest'anno le grandi star straniere sembrano snobbare il Festival della Canzon...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti prolunga le puntate: la fine del Festival slitta a marzo con due episodi speciali

Il ritorno dello spin off Sanremo Top potrebbe allungare il Festival, come succedeva...
Carlo Conti

Sanremo 2026, il Festival è già partito (a Roma): prove ‘segrete’ dei big e le ultime mosse di Carlo Conti

A un mese dal debutto della kermesse sono iniziati i primi test all'Auditorium del F...
Sanremo 2026, Madonna non ci sarà

Sanremo 2026, Madonna ospite al Festival: "Impossibile". Cosa ha detto Carlo Conti

Dopo settimane di rumor sulla presenza della star come ospite alla kermesse, il cond...
Carlo Conti

Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai)

Sanremo 2026 prende forma: Olly verso il ritorno all’Ariston come primo super ospite...
Adriano Celentano

Adriano Celentano super ospite a Sanremo 2026, il retroscena dopo le polemiche: parla la figlia

I tantissimi fan che da tempo chiedo un ritorno in televisione del cantante potrebbe...
Carlo Conti

Sanremo 2026, da Olly a Lady Gaga: tutti i super ospiti che potrebbero infiammare il Festival

Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Pooh: ecco chi potrebbe salire sul pal...

Personaggi

Samurai Jay

Samurai Jay
Carlo Conti

Carlo Conti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963