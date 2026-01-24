Sanremo 2026, Conti stringe la lista dei super ospiti: Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti in lizza, sorpresa Can Yaman
A un mese dal via del Festival di Sanremo 2026, mentre il cast artistico è ormai definito, resta aperto il grande nodo dei superospiti: ecco le novità sul toto-nomi.
Sanremo 2026. super ospiti ancora top secret
Manca ormai un mese all’inizio della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, ma Carlo Conti non ha ancora rivelato nulla sui superospiti. Big in gara, titoli dei brani, finalisti delle Nuove Proposte e co-conduttrice sono noti, mentre sugli ospiti aleggia ancora il massimo riserbo. Cosa starà aspettando?
L’ipotesi Tiziano Ferro
Secondo quanto riportato da Adnkronos, Tiziano Ferro potrebbe tornare sul palco dell’Ariston come superospite musicale. L’artista, che ha co-condotto il Festival nel 2020 con Amadeus, ha pubblicato il nuovo album Sono un grande lo scorso 24 ottobre e tornerebbe a Sanremo dopo sei anni di assenza.
Eros Ramazzotti e il possibile ritorno
Nel toto-nomi spunta anche Eros Ramazzotti, altro volto già visto più volte al Festival. Sempre secondo Adnkronos, il suo nome circola tra quelli presi in considerazione, anche alla luce della recente pubblicazione dell’album Una Storia Importante.
Spazio anche a due grandi attori
Non mancano ovviamente volti legati al cinema. In lizza chiaramente c’è Can Yaman, recentemente protagonista della fiction Rai di successo Sandokan. I recenti scandali, poi smentiti da lui stesso ad Istanbul non aiuteranno, ma non dovrebbero pregiudicargli questa possibilità. Ma non è da escludere neanche Michele Morrone, volto ancora più internazionale e richiesto.
Andrea Delogu ormai confermata
Crescono le certezze anche per Andrea Delogu, complice un anno mediaticamente (e privatamente) travolgente, dalla vittoria a Ballando con le Stelle alla tragica morte del fratello. Lei è stata avvistata fare prove abito in atelier importanti, e il suo programma La porta magica non andrà 'magicamente' in onda proprio durante la settimana sanremese. Segnali chiari, anche se lei continuerebbe a negare anche ai suoi amici.
I Pooh e i 60 anni di carriera
Tra le ipotesi più suggestive ci sono anche i Pooh, che nel 2026 celebrano 60 anni di carriera. La band, protagonista di una reunion nel 2023, ha già omaggiato il compianto batterista Stefano D’Orazio, rendendo il loro possibile ritorno all’Ariston particolarmente simbolico.
Madonna: voci smentite
Le voci su un possibile ritorno di Madonna come superospite, dopo le apparizioni del 1995 e del 1998, sembrano destinate a restare tali. Carlo Conti, intervenendo a un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, ha definito “abbastanza impossibile” questa ipotesi, spiegando che il rumor è nato dal legame con La bambola di Patty Pravo.
Niente grandi ospiti internazionali?
Anche quest’anno, stando alle indiscrezioni, non dovrebbero esserci grandi ospiti internazionali. Una scelta che rischia di riaprire il dibattito sulle motivazioni: mancanza di budget, scelte editoriali o una motivazione valida che Carlo Conti dovrà fornire per giustificare l’assenza dei nomi importanti stranieri.
