Sanremo 2026 cola a picco dopo 97 giorni: i numeri del crollo e il record (quasi) storico di Samurai Jay A tre mesi dalla finalissima, solo "Ossessione" resiste al vertice delle classifiche Spotify. Mentre in radio i brani sanremesi sono già stati superati da un pezzo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sanremo 2026 spegne ufficialmente i riflettori sulle classifiche a 97 giorni dalla finale. Dopo oltre tre mesi di dominio, l’onda lunga del Festival si ritira. E lo fa con l’uscita dalla vetta della Top 50 Italia di Spotify di Ossessione di Samurai Jay. Si chiude così l’era sanremese nelle chart di streaming e in radio, con qualche raro ‘sopravvissuto’ – come Tommaso Paradiso con ‘I romantici’ – e i soliti interrogativi sul peso della kermesse nel mercato musicale italiano. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo, il record (quasi) storico di "Ossessione" che abbandona la vetta

Per 11 settimane consecutive, il brano di Samurai Jay è stato il centro di gravità della Top 50 Italia su Spotify, diventando uno dei singoli più longevi di sempre al numero 1 sulla piattaforma. Solo "Vetri neri" di AVA, Anna e Capo Plaza è riuscita infatti a fare meglio, con 12 settimane di fila al vertice.

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Nel suo percorso, "Ossessione" ha però raggiunto hit ormai iconiche come "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta, "blun7 a swishland" di thasup e "30°C" di Anna, tutti brani capaci di superare le 10 settimane in testa alla classifica italiana di Spotify. Anche sul fronte vendite il pezzo ha lasciato il segno: nella graduatoria FIMI dei singoli, ha collezionato finora 12 settimane al numero 1, superando il record italiano di "Roma‑Bangkok" di Baby K e Giusy Ferreri, ferma a 11.

Mentre il successo social ha fatto da ulteriore cassa di risonanza: su TikTok, il brano prodotto da Vito Salamanca ha generato quasi 170 mila contenuti, diventando il pezzo di Sanremo 2026 più sfruttato dagli utenti. Dietro di lui, "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, che si è fermata a circa 156 mila utilizzi.

La caduta dalla vetta di Spotify, per Samurai Jay, arriva invece per mano di "Swag Music" di Artie 5ive, pubblicata il 15 maggio e spinta da un boom su TikTok che le ha permesso di scalzare una delle posizioni più blindate degli ultimi mesi. E in un colpo solo, la hit urban ha interrotto la cavalcata di Samurai Jay e ha certificato che l’egemonia festivaliera su Spotify è ormai finita.

Gli ultimi ‘superstiti’ sanremesi

Il sorpasso di "Swag Music" cade in un momento particolare: la Top 50 Italia su Spotify, per la prima volta dopo settimane, non vede quasi più tracce di Sanremo 2026. L’unica eccezione è "I romantici" di Tommaso Paradiso, che ha sfiorato i 20 milioni di stream ma oggi è scesa fino alla 19ª posizione, segno di una fisiologica stanchezza del pubblico nei confronti dei brani festivalieri.

Lo stesso vale, con tempi diversi, per le radio. Lì il dominio sanremese era già terminato molto prima: sono bastati infatti 34 giorni perché i pezzi del Festival perdessero la vetta delle rotazioni, con "Canzone estiva" di Annalisa che aveva ‘bruciato’ "Tu mi piaci tanto di Sayf" e "Che fastidio!" di Ditonellapiaga.

Paradossalmente, proprio questi brani oggi non compaiono più nella classifica Airplay Generale: sono usciti dal radar principale, mentre tra i sanremesi resistono solo Samurai Jay e Tommaso Paradiso. Insomma, a 97 giorni dalla finale, l’effetto Sanremo sulle classifiche appare sostanzialmente esaurito. Spotify ha voltato pagina, e in radio la rotazione ha già da tempo rimescolato le carte. Premiando nuove uscite extra‑sanremesi e relegando i brani della kermesse a qualche passaggio residuale.

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