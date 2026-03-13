Sanremo 2026, svelati i numeri (veri) di Carlo Conti: per De Martino sarà durissima
Gli ascolti ufficiali del Festival 2026 smentiscono le critiche: share altissimo e boom sui social. Per Stefano De Martino l’eredità di Carlo Conti sarà dura.
Il momento della verità per il Festival di Sanremo arriva sempre quando vengono diffusi i dati definitivi. E quelli relativi all’edizione 2026 raccontano una storia piuttosto chiara: il Festival guidato da Carlo Conti è stato tutt’altro che un flop. Nonostante nelle settimane successive alla finale qualcuno abbia parlato di un’edizione poco spettacolare o priva di grandi polemiche, i numeri raccontano una realtà diversa. Tra ascolti televisivi e risultati digitali, Sanremo ha continuato a dimostrare una forza impressionante, capace di dominare sia la tv tradizionale sia l’ecosistema dei social.
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