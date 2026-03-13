Sanremo 2026, svelati i numeri (veri) di Carlo Conti: per De Martino sarà durissima

Ascolti tv e social: i dati che smentiscono chi parlava di Festival deludente

I numeri ufficiali diffusi a manifestazione conclusa parlano di un Festival estremamente solido. La media complessiva delle cinque serate di Sanremo 2026 si è attestata al 63% di share, un risultato che colloca questa edizione tra le migliori degli ultimi trent’anni. Il momento più alto è arrivato con la finale, che ha toccato addirittura l’82% di share, confermando ancora una volta la centralità dell’evento nel panorama televisivo italiano. Ma se la televisione continua a premiare il Festival, il vero salto di qualità riguarda la dimensione digitale. I contenuti legati alla kermesse hanno totalizzato 1,8 miliardi di video views sui social, con una crescita impressionante nel corso della settimana. Tra la prima e l’ultima serata, infatti, le visualizzazioni sono aumentate di oltre il 300%, segno che il Festival viene sempre più vissuto anche attraverso clip, meme e momenti condivisi online.

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Un ruolo centrale lo ha avuto TikTok, che ha concentrato circa il 70% della fruizione social, arrivando a registrare 84 milioni di visualizzazioni nella sola serata finale. Il Festival, insomma, non è più soltanto un programma televisivo: è un evento che vive e si trasforma continuamente anche sulle piattaforme digitali.

Giovani e piattaforme: l’eredità che attende Stefano De Martino

Tra i dati più interessanti dell’edizione 2026 c’è quello legato al pubblico più giovane, da sempre uno degli obiettivi più difficili per chi dirige il Festival. E proprio su questo fronte arrivano risultati sorprendenti. Tra i 15 e i 24 anni, lo share ha raggiunto l’82,4%, mentre tra i 4 e i 14 anni ha superato il 74%. Numeri che dimostrano come Sanremo riesca ancora a essere un evento trasversale, capace di unire generazioni diverse davanti allo schermo. Molti spettatori lo guardano in diretta televisiva, per poi continuare a viverlo sui social il giorno successivo attraverso video e contenuti condivisi.

Anche il clima online è stato particolarmente favorevole. Il sentiment positivo registrato sui social ha raggiunto l’82,8%, un dato molto alto per un evento che storicamente genera discussioni e divisioni tra il pubblico. È proprio questa combinazione tra televisione e digitale a rappresentare la vera eredità lasciata da Carlo Conti. Il suo Festival forse non sarà stato ricordato per grandi polemiche o momenti clamorosi, ma ha dimostrato di funzionare perfettamente su più piattaforme e con pubblici diversi.