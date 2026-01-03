Sanremo 2026, Nicolò Filippucci pronto a consacrarsi dopo Amici: "Il mio grande desiderio" L'ex alunno del talent di Canale 5 sarà presto in gara alla kermesse canora con il brano 'Laguna': "Sono davvero felice".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

Mancano meno di due mesi al Festival di Sanremo 2026, quando sul palco dell’Ariston (dal 24 al 28 febbraio), si esibiranno i 30 cantanti in gara. Tra loro ci sarà anche Nicolò Filippucci che, dopo aver vinto la finale di Sarà Sanremo 2025 (ex Sanremo Giovani) insieme ad Angelica Bove, si è guadagnato un posto per partecipare alla kermesse. L’ex alunno umbro della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è conquistato il pass tra le Nuove Proposte del Festival con il brano Laguna, una ballad malinconica e profonda. "È senza dubbio un palco straordinario, quello che tantissimi artisti italiani sognano di poter calcare – aveva raccontato Filippucci a SuperGuidaTv -. Per me rappresenta un desiderio che porto dentro fin da quando ero bambino, quindi arrivarci sarebbe davvero qualcosa di meraviglioso". Ora quel sogno è più reale e vicino che mai e il giovanissimo cantante, classe 2006, si sta preparando a viverlo.

Nicolò Filippucci vicino a Sanremo 2026: "Sono davvero felice"

Alunno di Amici nella 24esima edizione, Nicolò Filippucci è nato e cresciuto a Corciano, in provincia di Perugia. Nel talent di Maria De Filippi era arrivato a un soffio dalla vittoria, mancando per un pelo la finalissima. Ora, a distanza di un anno, il cantante è pronto a tornare sul prestigioso palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti, dopo aver vinto, insieme ad Angelica Bove (ex X Factor), Sarà Sanremo con il brano ‘Laguna‘. "A dire la verità non lo vivo come un riscatto, ma come la naturale continuazione di un percorso – ha spiegato Nicolò ricordando la mancata vittoria ad Amici -. Sto facendo molte esperienze, cercando di mettermi alla prova in cose nuove, e sono davvero felice di ciò che sto vivendo adesso. Spero solo di poterne fare tante altre in futuro". Ora, quando il talent show si prepara a tornare dopo le feste, al via su Canale 5 da domenica 11 gennaio 2026, Filippucci ha ricordato così la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi: "Mi porto dietro davvero molto: abbiamo lavorato insieme per tanti mesi e in quel periodo ho imparato tantissimo". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche