Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci pronto a consacrarsi dopo Amici: "Il mio grande desiderio"

L'ex alunno del talent di Canale 5 sarà presto in gara alla kermesse canora con il brano 'Laguna': "Sono davvero felice".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci pronto a vivere il sogno dopo Amici
RaiPlay

Mancano meno di due mesi al Festival di Sanremo 2026, quando sul palco dell’Ariston (dal 24 al 28 febbraio), si esibiranno i 30 cantanti in gara. Tra loro ci sarà anche Nicolò Filippucci che, dopo aver vinto la finale di Sarà Sanremo 2025 (ex Sanremo Giovani) insieme ad Angelica Bove, si è guadagnato un posto per partecipare alla kermesse. L’ex alunno umbro della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è conquistato il pass tra le Nuove Proposte del Festival con il brano Laguna, una ballad malinconica e profonda. "È senza dubbio un palco straordinario, quello che tantissimi artisti italiani sognano di poter calcare – aveva raccontato Filippucci a SuperGuidaTv -. Per me rappresenta un desiderio che porto dentro fin da quando ero bambino, quindi arrivarci sarebbe davvero qualcosa di meraviglioso". Ora quel sogno è più reale e vicino che mai e il giovanissimo cantante, classe 2006, si sta preparando a viverlo.

Nicolò Filippucci vicino a Sanremo 2026: "Sono davvero felice"

Alunno di Amici nella 24esima edizione, Nicolò Filippucci è nato e cresciuto a Corciano, in provincia di Perugia. Nel talent di Maria De Filippi era arrivato a un soffio dalla vittoria, mancando per un pelo la finalissima. Ora, a distanza di un anno, il cantante è pronto a tornare sul prestigioso palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti, dopo aver vinto, insieme ad Angelica Bove (ex X Factor), Sarà Sanremo con il brano ‘Laguna‘. "A dire la verità non lo vivo come un riscatto, ma come la naturale continuazione di un percorso – ha spiegato Nicolò ricordando la mancata vittoria ad Amici -. Sto facendo molte esperienze, cercando di mettermi alla prova in cose nuove, e sono davvero felice di ciò che sto vivendo adesso. Spero solo di poterne fare tante altre in futuro". Ora, quando il talent show si prepara a tornare dopo le feste, al via su Canale 5 da domenica 11 gennaio 2026, Filippucci ha ricordato così la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi: "Mi porto dietro davvero molto: abbiamo lavorato insieme per tanti mesi e in quel periodo ho imparato tantissimo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

sanremo giovani vincitori angelica bove nicolò filippucci

Sanremo Giovani 2026, il trionfo di Angelica Bove e Nicolò Filippucci: com'è andata

Entrambi si sono fatti conoscere partecipando a due talent, entrambi hanno meritato ...
Sanremo Giovani 2025 vincitori seconda puntata

Sanremo giovani, i verdetti della seconda puntata: chi sono i vincitori Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap

Ad aggiudicarsi il pass per la finale del 9 dicembre sono stati Angelica Bove, Soap ...
Sarà Sanremo 2025 ospiti scaletta favoriti stasera 14 dicembre

'Sarà Sanremo', ospiti e scaletta ufficiale (con vincitore annunciato): cosa succede stasera

Dai giovani cantanti ai Big del Festival: tutti le anticipazioni della serata-evento...
Sanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap

Sanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap: i nomi e il messaggio polemico

Da 12 si passa a 11 cantanti in gara il prossimo 9 dicembre, a causa del ritiro dell...
Senza Cri - Antonia Nocca

Sanremo Giovani: SenzaCri e Antonia una contro l'altro (in lacrime), la polemica social: "Ipocrisia!"

Il duello tra le due giovani cantanti ex Amici fa scoppiare le polemiche sul web: co...
Nicolò Filippucci

Carlo Conti si prende la stellina di Amici dopo le polemiche. Cosa farà con Nicolò Filippucci

Il cantante ed ex allievo della scuola di Maria De Filippi sarà sul palco del Tim Su...
amici maria de filippi morto marito

Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda

Amici 25 si prepara allo stop natalizio: ecco quando va in pausa il talent di Maria ...
amici maria de filippi morto marito

Amici 25, il riassunto della puntata: Valentina spiazza Orietta Berti, scintille tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Cosa è successo nella puntata di domenica 14 dicembre del talent show di Canale 5 gu...
Carlo Conti

Sanremo 2026, svelato il PrimaFestival con tre conduttrici. Chi ha scelto Carlo Conti  

Stando a recenti indiscrezioni, tre note speaker e presentatrici dovrebbero condurre...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci
Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Sophie Kinsella

Sophie Kinsella
Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963