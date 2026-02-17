Sanremo 2026, Nayt debutta al Festival con 'Prima che': testo e significato del brano Il rapper sbarca all'Ariston con un pezzo che parla della paura di perdere ciò che conta davvero, e racconta la necessità di affrontare le proprie fragilità.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Sul palco di Sanremo 2026 farà il suo debutto anche Nayt, pseudonimo di William Mezzanotte, rapper romano classe 1994. L’Ariston segna per il giovane artista uno dei momenti più significativi della sua carriera, dopo anni trascorsi a costruire un percorso solido e coerente nel panorama urban italiano. Per la sua prima volta alla kermesse canora, il cantante porta in gara il pezzo ‘Prima che‘, brano intenso e introspettivo che conferma la sua maturità espressiva, e dimostra quando sia una delle penne più raffinate della scena rap contemporanea. Fin dagli esordi, Nayt ha mostrato una scrittura personale profonda, e uno stile che si è evoluto album dopo album. La sua trilogia più recente lo ha consacrato come autore capace di raccontare fragilità, crescita e conflitti interiori con un linguaggio diretto ma mai banale, e l’approdo a Sanremo rappresenta quindi un passaggio naturale.

‘Prima che’, il significato del brano di Nayt a Sanremo 2026

Con ‘Prima che‘, Nayt porta sul palco dell’Ariston un brano che conserva la sua cifra stilistica, pur adattandosi alla dimensione orchestrale del Festival. La canzone si sviluppa su una base evocativa, costruita su pianoforte e archi, e un testo denso di immagini e riflessioni. Il titolo stesso suggerisce urgenza: ‘prima che’ qualcosa accada, prima che sia troppo tardi, prima che le parole restino non dette. Il brano parla infatti della paura di perdere ciò che conta davvero, e racconta la necessità di affrontare le proprie fragilità senza rimandare. Tanti i temi ricorrenti che si ritrovano anche nella poetica dell’artista: il confronto con il passato, il peso delle aspettative, la ricerca di autenticità in un mondo che spesso premia le maschere. Ma rispetto ai lavori precedenti, questo brano sanremese è più universale, meno autobiografico e più aperto all’identificazione collettiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nayt, testo ‘Prima che’

(Stefano Tognini (Zef), William Mezzanotte (Nayt))

Prima della prima donna

Prima della prima volta

Prima della prima droga

Prima della prima idea

Prima del mio vero amico

Che l’ho visto andare via

Prima di essere partito

Prima di tornare qui

Dell’idea di aver fallito

Ogni volta che mi fido

Che la gente mi fa schifo

Che la gente è come me

Prima di farmi domande

Prima di essere svogliato

Prima del giusto e sbagliato

Io chi sono, chi sei te?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Senza oggetti o costumi, progetti

Immaginare i posteri

Costretti al presente

Sfuggirci ubriachi o con i postumi

Chi aspetti? Io nessuno a salvarci

Fissare il muro e stancarsi

Trovare un buco e saltarci

Io non credo a chi mi chiama

Credo abbia sbagliato nome

Io non credo a chi mi ama, di più,

Non credo abbia valore

Perché in tutta questa roba che c’ho addosso mi confondo

E non so se mi conforta

O mi ostacola il confronto

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Prima che qualcuno parli

Prima che tu ti dica è tardi

Prima che continui a farmi

Com’è che continuo a farmi?

Prima di essere scontato

O di essere scordato

Prima di essere qualcuno

Che vuol essere ascoltato

Prima che tu faccia un post

Prima che controlli i like

Prima che tu dia potere agli altri

Su quello che fai

Prima di mettere i vestiti

Dell’amore di esserne investiti

Di crescere aggressivi

Chi siamo?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Che tu vedessi me

Potrebbe interessarti anche