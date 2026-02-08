Sanremo 2026, Michele Bravi torna con “Prima o poi”: la canzone scelta (anche) grazie alla mamma Michele Bravi è tra i protagonisti di Sanremo 2026 con Prima o poi, un brano intimo e fragile che racconta il sentirsi fuori posto. Testo e significato.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Sanremo 2026 si preannuncia come il Festival dei ritorni e tra quelli più attesi c’è anche quello di Michele Bravi. L’artista marchigiano torna sul palco dell’Ariston con Prima o poi, una canzone che segna una nuova fase del suo percorso umano e musicale. Un brano intimo, delicato, lontano da costruzioni strategiche, che sceglie l’onestà emotiva come cifra principale. Un ritorno che parla di fragilità, crescita e consapevolezza. E che nasce anche da un aneddoto familiare diventato ormai simbolico.

Sanremo 2026: Michele Bravi – perché "Prima o poi" è speciale

Con Prima o poi, Michele Bravi porta a Sanremo 2026 una canzone che si muove come un racconto interiore. Il brano affronta il tema dell’inadeguatezza, quella sensazione sottile ma persistente di sentirsi fuori posto, che attraversa molte fasi della vita. Non c’è rabbia, né rivendicazione: al centro c’è una fragilità raccontata con dolcezza e lucidità. Lo stesso Bravi ha definito Prima o poi come un "monologo tenero e umano" sul sentirsi sbagliati o non all’altezza. Un brano che nasce da un’esigenza personale, ma che prova ad aprirsi all’ascoltatore, trasformando un vissuto individuale in qualcosa di condivisibile.

Il ritorno all’Ariston e l’aneddoto della mamma: un cerchio che si chiude

La decisione di portare Prima o poi a Sanremo non nasce da una strategia studiata a tavolino, ma da un impulso istintivo. Michele Bravi ha raccontato che il brano è stato inviato, per la prima volta, nel gruppo WhatsApp di famiglia. La risposta della mamma — "finalmente una bella canzone" — è stata decisiva. Da lì la scelta di mandarla a Carlo Conti, quasi come se fosse un segnale da ascoltare. Il ritorno all’Ariston ha anche un forte valore simbolico. Sanremo ha segnato momenti fondamentali della carriera di Bravi, a partire dal 2017 con Il diario degli errori, il brano che gli ha cambiato la vita.

Il testo di Prima o poi sarà disponibile a partire dal giorno della pubblicazione ufficiale del brano. In attesa delle parole complete, il significato della canzone è già chiaro: Prima o poi racconta l’accettazione delle proprie fragilità e il percorso necessario per trovare un posto nel mondo, anche quando ci si sente in ritardo o fuori sincronia. È una canzone che parla sottovoce, senza effetti speciali, e che affida la sua forza alla verità emotiva. Michele Bravi torna così a Sanremo 2026 con un brano che non cerca di impressionare, ma di restare. Prima o poi, appunto.

