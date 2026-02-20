Sanremo 2026, svolta Mediaset: Pier Silvio Berlusconi porta una star di Canale 5 al Festival. Di chi si tratta
Mediaset Infinity punta sulle dizi turche e porta a Casa Sanremo l’attore di Io sono Farah: meet & greet gratuito per i fan il 25 febbraio.
Sanremo 2026 parla sempre più internazionale. Dopo l’attenzione mediatica per la presenza di Can Yaman, Mediaset rilancia e sceglie di giocare un’altra carta vincente nel cuore della settimana festivaliera. La strategia di Pier Silvio Berlusconi punta sulle serie turche, fenomeno ormai consolidato anche in Italia. E così, tra palco dell’Ariston ed eventi collaterali, arriva a Casa Sanremo uno dei volti più amati.
Sanremo 2026, Mediaset Infinity porta Feyyaz Duman a Casa Sanremo
Il nome che sta facendo impazzire i fan è quello di Feyyaz Duman, interprete intenso e carismatico che il pubblico italiano ha imparato ad amare nei panni di Arif in La forza di una donna e di Behnam in Io sono Farah. Mediaset Infinity ha scelto la prestigiosa cornice di Casa Sanremo per ospitare l’attore turco il prossimo 25 febbraio. Una mossa che conferma quanto le dizi siano ormai centrali nelle strategie editoriali del Biscione. Non si tratta soltanto di cavalcare l’onda del successo, ma di consolidare un legame sempre più forte tra il pubblico italiano e le produzioni arrivate da Istanbul.
Se negli ultimi anni il volto simbolo del fenomeno è stato Can Yaman, oggi l’attenzione si sposta su un interprete diverso, capace di portare sullo schermo una sensibilità più introspettiva e meno stereotipata. Duman rappresenta un’evoluzione del protagonista maschile: meno eroe patinato, più uomo tormentato e autentico. La scelta di inserirlo nel contesto di Sanremo 2026 dimostra una strategia chiara: sfruttare la vetrina più importante dello spettacolo italiano per rafforzare il brand Mediaset Infinity e premiare i fan più affezionati.
Come partecipare al meet & greet con la star di Io sono Farah
L’evento non sarà una semplice passerella. Mediaset ha organizzato un vero e proprio meet & greet gratuito, pensato per offrire ai fan un’esperienza esclusiva. L’appuntamento è fissato a Casa Sanremo, dove l’attore sarà protagonista di un’intervista dal vivo prima dell’attesissima sessione fotografica. Per partecipare sarà necessario registrarsi online attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati: una volta raggiunta la capienza massima, le iscrizioni verranno chiuse. Dopo l’intervista, spazio alla photo opportunity: un momento dedicato agli scatti con l’attore, tra selfie e ricordi da condividere sui social.
Il fenomeno delle dizi continua infatti a crescere in Italia. Thriller emotivi, drammi familiari e storie di riscatto sociale riescono ad abbattere le barriere culturali e a parlare un linguaggio universale. Mediaset Infinity lo sa bene e continua a investire su titoli capaci di generare engagement altissimo. Portare Feyyaz Duman a Sanremo 2026 non è solo un’operazione promozionale: è il segnale di un mercato che cambia, di gusti che si evolvono e di un pubblico sempre più curioso e globale. La Riviera si prepara così a una nuova "invasione" pacifica di fan pronti a tutto pur di incontrare il loro beniamino.
