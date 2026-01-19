Sanremo 2026, contro attacco Mediaset dopo l'ospitata di Corona in Rai: Maria De Filippi sfida il Festival L'intervista dell'ex re dei paparazzi da Massimo Giletti pare non sia stata gradita e ora la finale del Festival è a rischio: nella controprogrammazione arriva C'è Posta Per Te.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’ospitata di Fabrizio Corona in Rai pare non sia stata ben digerita da Mediaset. L’intervista esclusiva rilasciata dall’ex re dei paparazzi a Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3 in onda lunedì scorso, parrebbe non essere stata di gradimento ai vertici del biscione, tanto che l’azienda starebbe pensando a un contro attacco durante la settimana di Sanremo. Stando a quanto riportato da Dagospia "Gli uffici legali della famiglia Berlusconi starebbero rivedendo, fotogramma per fotogramma" quanto dichiarato da Corona nella trasmissione di Giletti, e "Ora Pier Silvio Berlusconi ha deciso che la Rai pagherà duramente per tutto lo spazio concesso ai deliri di ‘Furbizio'". La presunta ‘vendetta‘ si potrebbe compiere durante la settimana sanremese quindi, dal 24 al 28 febbraio prossimo, con una programmazione volta a intaccare gli ascolti Rai del Festival.

Mediaset pronta a colpire la Rai durante Sanremo per ‘colpa’ di Corona

L’intervista di Fabrizio Corona a Lo stato delle cose ha lasciato il segno, specie a Mediaset, dove lo spazio concesso al fotografo non è piaciuto per nulla, specie dopo la bufera che ha sollevato su Alfonso Signorini e il presunto ‘sistema’ messo in atto dal conduttore per favorire alcuni concorrenti alle selezioni per il Grande Fratello Vip. Stando all’indiscrezione lanciata da Roberto D’Agostino sul suo sito, infatti, dopo la presenza a Belve, a Ciao Maschio e a Domenica In di Corona, e ora pure da Giletti, Mediaset avrebbe deciso di non rimanere in silenzio, anzi di contro attaccare proprio durante una delle settimane più calde della televisione italiane, quella del Festival di Sanremo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se negli anni precedenti Pier Silvio Berlusconi ha sempre scelto una programmazione soft per non entrare in guerra con gli alti ascolti della kermesse canora, per questa 76esima edizione la musica potrebbe cambiare: "La vendetta di Pier Dudi si consumerà nella settimana di Sanremo – si legge su Dagospia -, vera cassaforte delle casse Rai: controprogrammazione aggressiva da parte di Mediaset e, nel sabato del Festival, potrebbe andare in onda Maria De Filippi". C’è Posta Per Te, con suoi share da record, potrebbe quindi sfidare apertamente la finale di Sanremo, anche se pare che dalla Rai si stia cercando di correre ai ripari, magari con una puntata ‘riparatrice’ di Massimo Giletti.

Potrebbe interessarti anche