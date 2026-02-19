Trova nel Magazine
Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con "La felicità e basta": testo e significato della canzone

Maria Antonietta e Colombre debuttano a Sanremo 2026 con “La felicità e basta”, un brano ironico e ribelle sul diritto di essere felici.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Per la prima volta sul palco dell’Ariston, Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo 2026 con un brano che unisce leggerezza e profondità. "La felicità e basta" è una canzone veloce, fresca, quasi spensierata al primo ascolto, ma capace di nascondere un messaggio più tagliente di quanto sembri. Coppia artistica e sentimentale, i due portano in gara un pezzo nato lontano dalle logiche della competizione, scritto in cucina dopo una serata al karaoke.

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con ‘La felicità e basta’

"La felicità e basta" gioca con immagini pop e riferimenti alla cultura dell’apparenza. Nel testo compaiono supermodelle impeccabili, popstar sorridenti, vite patinate fatte di diamanti e spiagge caraibiche. Frasi come "Sii te stessa e andrà tutto bene" suonano quasi come slogan vuoti, ripetuti fino a perdere significato. Dietro questa ironia si nasconde una critica precisa: la società contemporanea sembra premiare l’illusione della ricchezza e della perfezione, alimentando ansie e aspettative impossibili da sostenere. Quando i due cantano "Fare meglio, più convinta", intercettano quella voce interiore che spinge a non sentirsi mai abbastanza.

Eppure il cuore della canzone arriva nei versi più semplici: "Se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli / la colpa non è nostra". È un passaggio che ribalta la narrazione della responsabilità individuale a tutti i costi. Non tutto dipende da noi, non ogni fragilità è un fallimento personale.

Il significato della canzone: la felicità come atto di ribellione

Il verso più forte del brano è anche il più sorprendente: "Baby, facciamo insieme una rapina". Non si tratta, ovviamente, di un invito letterale, ma di una metafora potente. La "rapina" diventa il gesto simbolico con cui riprendersi ciò che sembra negato: tempo, serenità, leggerezza. In una parola, felicità. Secondo i due artisti, la felicità non dovrebbe essere il traguardo di una gara contro gli altri o contro se stessi. Non è qualcosa che arriva solo dopo aver dimostrato di meritarsela. "Siamo vivi, quindi ci meritiamo di essere felici": questa è la dichiarazione che sostiene l’intero brano.

La fuga del "sabato mattina", l’idea di scappare dall’ansia e dalle aspettative, racconta una resistenza quotidiana. Non una rivoluzione rumorosa, ma un gesto intimo e condiviso. Stare insieme, sostenersi, diventa il primo passo per difendersi dalle "ansie passeggere" e da quella tristezza che sembra infinita.

La felicità e basta: il testo completo

È più facile perdonarci,
Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
"Sii te stessa e andrà tutto bene",
Diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
La tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Non posso arrendermi.
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
E dai pensieri nella testa… "Fare meglio, più convinta!"
Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
E non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dalla tristezza che è infinita, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby,
Siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.

