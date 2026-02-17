Sanremo 2026, ultimi colpi di Carlo Conti: Mara Venier ci sarà e tutto su Federica Brignone (che fa come Sinner) Sanremo 2026 si prepara: Mara Venier sul palco delle cover e Carlo Conti prova a convincere Federica Brignone, ma lei pensa solo allo sci.

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e Carlo Conti sta completando il suo mosaico di ospiti e sorprese per le cinque serate della kermesse. Tra conferme e colpi di scena, la vera curiosità ruota intorno a due nomi che già fanno discutere: Mara Venier, pronta a tornare sul palco dell’Ariston, e Federica Brignone, la campionessa olimpica che ha conquistato due ori a Milano Cortina. Tra inviti irresistibili e scelte di vita, il Festival promette scintille, tra musica, sport e momenti emozionanti.

Mara Venier torna sul palco delle cover

Mara Venier farà il suo ritorno a Sanremo 2026 non in platea, ma come protagonista della serata delle cover del venerdì 27 febbraio. Affiancata da Ditonellapiaga e Tony Pitony, la padrona di casa di Domenica In promette di portare sul palco dell’Ariston tutta la sua simpatia e complicità, creando un momento capace di unire generazioni diverse.

La serata delle cover, da sempre ricca di sperimentazioni e sorprese, sarà quindi un terreno ideale per la Venier, che in passato ha già conquistato il pubblico del Festival in diverse vesti. Il suo ritorno, in una cornice così amata dagli spettatori, arricchirà un cast già pieno di attese e curiosità. Insieme a Mara, ci sarà anche Belen Rodriguez, che affiancherà il rapper Samurai Jay in uno dei numeri più attesi della serata.

Federica Brignone : Carlo Conti ci prova, lei pensa solo allo sci

Sul fronte sportivo, Carlo Conti avrebbe voluto celebrare Federica Brignone sul palco dell’Ariston dopo i trionfi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove la sciatrice ha conquistato due ori a pochi mesi da un grave infortunio. L’invito, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe arrivato con l’intento di rendere omaggio alla sua incredibile stagione sportiva.

Ma la campionessa valdostana ha risposto chiaramente: "Io a Sanremo? No grazie, faccio la sciatrice". La scelta ricorda quella di Jannik Sinner, che rifiutò la partecipazione al Festival nel 2024 e 2025 per concentrarsi esclusivamente sulla carriera sportiv Federica Brignone era già stata ospite del Festival nel 2024, con un breve e ironico siparietto accanto ad Amadeus e Marco Mengoni, indossando casco e attrezzatura da sci sulla celebre scalinata. Ora, con i successi di Milano Cortina, il desiderio di Carlo Conti di riportarla sul palco cresce, anche se la sciatrice mantiene il suo focus esclusivo sulla carriera sportiva. Intanto, il Festival si prepara ad accogliere momenti emozionanti e collaborazioni sorprendenti, tra musica e ospiti speciali. Non solo Mara Venier e Belen Rodriguez, ma anche numeri inediti che potrebbero segnare la serata delle cover come una delle più memorabili della storia recente della kermesse.

