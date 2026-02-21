Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Mara Sattei canta 'Le cose che non sai di me”: testo e significato della canzone

Con “Le cose che non sai di me” Mara Sattei torna a Sanremo 2026 con una ballata intima tra amore, silenzi e atmosfere romane.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Al Festival di Sanremo 2026, Mara Sattei sceglie la delicatezza. Dopo l’intensità di "Duemilaminuti", l’artista romana porta sul palco dell’Ariston "Le cose che non sai di me", un brano che profuma di tramonti a Trastevere e di confessioni sussurrate. La sua è una canzone che parla di amore senza proclami, di fragilità condivise e di quella complicità che nasce nei silenzi. Tra immagini pastello e pioggia d’estate, Mara costruisce un racconto emotivo che mette al centro la vulnerabilità come forma di forza. È la sua seconda partecipazione al Festival, dopo il 2023, e questa volta la cifra stilistica è ancora più intima e cinematografica.

Il significato di "Le cose che non sai di me": un amore che cura il disordine

Al cuore del brano c’è il bisogno di mostrarsi per ciò che si è davvero. "Le cose che non sai di me" diventa così una dichiarazione d’intenti: raccontare le proprie paure, le insicurezze, i pensieri che restano sospesi. Mara Sattei canta una relazione capace di guarire. La "voce tua nei giorni tristi / guarisce il mio disordine" è il verso che sintetizza il senso dell’intera canzone: l’amore come rifugio nei momenti di caos interiore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le immagini evocate sono semplici ma evocative: il cielo che ricorda l’estate, le case color rosa chiaro, lo zucchero filato, i sogni giganti dei bambini. In questo scenario quasi onirico, la quotidianità – un film guardato insieme sul divano, la pioggia che batte sul tetto – si trasforma in eternità. Non c’è dramma eccessivo, ma una malinconia dolce, attraversata dalla consapevolezza che restare, nonostante tutto, sia un atto di "follia" meravigliosa.

Testo e stile del brano di Mara Sattei: eleganza pop tra Roma e urban

Dal punto di vista stilistico, il brano conferma la cifra raffinata di Mara Sattei: un pop melodico che unisce scrittura tradizionale italiana e sensibilità urban. Il ritornello ha una progressione armonica che resta in testa e invita al riascolto. La ripetizione di "Tutte le notti a dirsi / Le cose che non sai di me" rafforza l’idea della confessione continua, del dialogo che non si esaurisce.

Tra gli autori figura Sara Mattei (vero nome dell’artista), mentre la composizione è firmata insieme a Davide Mattei, Alessandro Donadei ed Enrico Brun. Il brano è incluso nell’album Che me ne faccio del tempo, pubblicato a febbraio 2026 per Epic Records/Sony Music Italy. Nella serata cover, Mara si esibirà con Mecna sulle note di L’ultimo bacio di Carmen Consoli, un altro brano che parla di distacco e sentimento profondo.

Testo completo di "Le cose che non sai di me" – Mara Sattei

Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante vote
Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notte a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre

Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra felice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarti mai
e’ tutto ciò che non ho fatto mai
E’ vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura e
Mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande e forse
Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre

Potrebbe interessarti anche

Sanremo, Mara Sattei batte tutti gli altri big ed esce col nuovo album a 10 giorni dal debutto. La recensione di CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO

Sanremo, Mara Sattei batte tutti gli altri big ed esce col nuovo album a 10 giorni dal debutto. La recensione di CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO

Tra i brani pubblicati in digitale anche le collaborazioni con Noemi, thasup e Mecna...
Nuovi album in uscita - 13 febbraio 2026

Nuovi album in uscita, 13 febbraio 2026: Mara Sattei anticipa Sanremo e Charli XCX torna con 'Cime tempestose'. Grande attesa per Capo Plaza

Dal nuovo disco (in formato ditale) dell'artista in gara al Festival, a quello della...
Sanremo 2026 - Arisa

Arisa canta ‘Magica favola’ a Sanremo 2026: significato e testo del brano (applauditissimo)

La cantante torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta e lo fa con una canzone ...
Sanremo 2026, le canzoni in gara - significato, autori e i temi dei brani

Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti

Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...
Eddie Brock

Sanremo 2026, Eddie Brock canta ‘Avvoltoi’: testo e significato della canzone che può stupire il Festival

Eddie Brock debutta a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, una canzone intensa e pop che rac...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Duetti Sanremo 2026 - Le pagelle

Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile

Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...
francesco renga sanremo 2026

Sanremo 2026, Francesco Renga delude al Festival? Testo e significato di 'Il meglio di me'

Francesco Renga torna a Sanremo 2026 con “Il meglio di me”, una ballata intensa sull...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Mara Sattei

Mara Sattei
fedez

Fedez
Levante

Levante
Eddie Brock

Eddie Brock

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963