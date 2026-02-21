Sanremo 2026, Mara Sattei canta 'Le cose che non sai di me”: testo e significato della canzone Con “Le cose che non sai di me” Mara Sattei torna a Sanremo 2026 con una ballata intima tra amore, silenzi e atmosfere romane.

Al Festival di Sanremo 2026, Mara Sattei sceglie la delicatezza. Dopo l’intensità di "Duemilaminuti", l’artista romana porta sul palco dell’Ariston "Le cose che non sai di me", un brano che profuma di tramonti a Trastevere e di confessioni sussurrate. La sua è una canzone che parla di amore senza proclami, di fragilità condivise e di quella complicità che nasce nei silenzi. Tra immagini pastello e pioggia d’estate, Mara costruisce un racconto emotivo che mette al centro la vulnerabilità come forma di forza. È la sua seconda partecipazione al Festival, dopo il 2023, e questa volta la cifra stilistica è ancora più intima e cinematografica.

Il significato di "Le cose che non sai di me": un amore che cura il disordine

Al cuore del brano c’è il bisogno di mostrarsi per ciò che si è davvero. "Le cose che non sai di me" diventa così una dichiarazione d’intenti: raccontare le proprie paure, le insicurezze, i pensieri che restano sospesi. Mara Sattei canta una relazione capace di guarire. La "voce tua nei giorni tristi / guarisce il mio disordine" è il verso che sintetizza il senso dell’intera canzone: l’amore come rifugio nei momenti di caos interiore.

Le immagini evocate sono semplici ma evocative: il cielo che ricorda l’estate, le case color rosa chiaro, lo zucchero filato, i sogni giganti dei bambini. In questo scenario quasi onirico, la quotidianità – un film guardato insieme sul divano, la pioggia che batte sul tetto – si trasforma in eternità. Non c’è dramma eccessivo, ma una malinconia dolce, attraversata dalla consapevolezza che restare, nonostante tutto, sia un atto di "follia" meravigliosa.

Testo e stile del brano di Mara Sattei: eleganza pop tra Roma e urban

Dal punto di vista stilistico, il brano conferma la cifra raffinata di Mara Sattei: un pop melodico che unisce scrittura tradizionale italiana e sensibilità urban. Il ritornello ha una progressione armonica che resta in testa e invita al riascolto. La ripetizione di "Tutte le notti a dirsi / Le cose che non sai di me" rafforza l’idea della confessione continua, del dialogo che non si esaurisce.

Tra gli autori figura Sara Mattei (vero nome dell’artista), mentre la composizione è firmata insieme a Davide Mattei, Alessandro Donadei ed Enrico Brun. Il brano è incluso nell’album Che me ne faccio del tempo, pubblicato a febbraio 2026 per Epic Records/Sony Music Italy. Nella serata cover, Mara si esibirà con Mecna sulle note di L’ultimo bacio di Carmen Consoli, un altro brano che parla di distacco e sentimento profondo.

Testo completo di "Le cose che non sai di me" – Mara Sattei

Quando sei con me

Il cielo sai che c’è

Mi ricorda l’estate

E Trastevere

Inizia a dipingere

Sopra tutte le case

Di quel rosa chiaro

Zucchero filato

Non sai quante vote

Ho cercato di volare via lontano

Sembra facile

Questa vita che

Mischia tutte le carte

Noi bambini che

Pensano a ridere

Con dentro sogni giganti

E ci addormentiamo

Qui davanti a un film

Non sai quante volte

Penso domani ce ne andiamo via

Ma quanto è bella la follia?

Tutte le notte a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

Quando son con me

Quelle lacrime

Sono la pioggia d’estate

Sopra il tetto guardo quella gente che

Si abbraccia e ride e sembra felice

E le stelle quei pensieri che nel cielo

Restano per non scordarti mai

e’ tutto ciò che non ho fatto mai

E’ vivere la vita come vuoi

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Ma in fondo

Tutte le volte che ho paura e

Mi sento perdere

Ma poi con te

So sentire

Anche quando inizia a piovere

Sopra quelle domande e forse

Tu resta qui

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Nel silenzio di ciò che non dico

Mentre mi perdo nel tuo sorriso

Per sempre

