Raiplay 1 /7 Valeriano Chiaravalle Dirigerà il maggior numero di artisti in questa edizione, salendo sul podio per quattro Big e una Nuova Proposta. A lui spetterà il compito di accompagnare Eddie Brock, Sal Da Vinci, Fedez insieme a Marco Masini e Francesco Renga, oltre alla Nuova Proposta Angelica Bove, in un percorso musicale che attraversa generi e sensibilità molto diverse.

Raiplay 2 /7 Carmelo Patti Sarà impegnato con un gruppo eterogeneo di artisti, dirigendo J-Ax, Maria Antonietta insieme a Colombre e Tommaso Paradiso. A questi si aggiunge la Nuova Proposta Nicolò Filippucci, per un totale di quattro esibizioni che mettono alla prova versatilità e capacità di adattamento.

Raiplay 3 /7 Enzo Campagnoli Dirigerà Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini e Samurai Jay. Tre identità musicali distinte che richiedono una direzione capace di tenere insieme mondi sonori diversi, passando dal pop alla sperimentazione e all’urban.

Raiplay 4 /7 Enrico Brun Sarà sul podio per Enrico Nigiotti e Mara Sattei. Un doppio impegno che unisce due voci intense e riconoscibili, affidate a una direzione chiamata a valorizzarne le sfumature emotive.

Raiplay 5 /7 Enrico Melozzi Tra i direttori più coinvolti, guiderà Bambole di Pezza e Leo Gassmann, oltre alle Nuove Proposte Blind, El Ma e Soniko. Un incarico ampio che conferma la sua presenza centrale e la sua capacità di spaziare tra linguaggi musicali molto diversi.

Raiplay 6 /7 Riccardo Zangirolami Dirigerà Nayt e la Nuova Proposta Mazzariello, accompagnando due progetti differenti ma accomunati da una forte identità autoriale.