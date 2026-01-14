Sanremo 2026, Madonna ospite al Festival: "Impossibile". Cosa ha detto Carlo Conti Dopo settimane di rumor sulla presenza della star come ospite alla kermesse, il conduttore ha rotto il silenzio.

Da settimane non si fa altro che parlare dei possibili ospiti che potrebbero sbarcare al 76esimo Festival di Sanremo. Dalle voci sul ritorno di Olly, all’arrivo di Zucchero, i Pooh, Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti, fino a star internazionali come Lady Gaga e Madonna. Proprio su quest’ultima, però, a togliere ogni dubbio e speranza è stato Carlo Conti: "Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo", ha dichiarato il direttore artistico della kermesse durante il suo intervento al seminario sulla gara canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. Per ora, l’unico ospite certo e annunciato direttamente da conduttore è Max Pezzali, insieme alla notizia della partecipazione di Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice, cosa di cui ha anche parlato al master umbro, svelando il suo stato d’animo mentre il suo quinto Festival si avvicina sempre più.

Niente Sanremo per Madonna: Carlo Conti svela tutta la verità

Per ora l’unico ospite fisso e certo del 76esimo Festival di Sanremo è Max Pezzali. Tutti gli altri nomi trapelati qua e là sul web sono solo rumor, compreso quello di Madonna. A smentire tutte le voci sul conto della pop star ci ha pensato proprio Carlo Conti: "Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo, si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada", ha spiegato il conduttore ospite della scuola di giornalismo di Perugia.

Ai giovani studenti, Conti ha anche parlato delle emozioni per il suo quinto Festival e di come lo sta vivendo: "È una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente", ma poi sul palco "È un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni". E su Laura Pausini e la tecnica per convincerla a presentare con lui ha aggiunto: "Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me . Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente".

