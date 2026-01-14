Sanremo 2026, Madonna ospite al Festival: "Impossibile". Cosa ha detto Carlo Conti
Dopo settimane di rumor sulla presenza della star come ospite alla kermesse, il conduttore ha rotto il silenzio.
Da settimane non si fa altro che parlare dei possibili ospiti che potrebbero sbarcare al 76esimo Festival di Sanremo. Dalle voci sul ritorno di Olly, all’arrivo di Zucchero, i Pooh, Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti, fino a star internazionali come Lady Gaga e Madonna. Proprio su quest’ultima, però, a togliere ogni dubbio e speranza è stato Carlo Conti: "Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo", ha dichiarato il direttore artistico della kermesse durante il suo intervento al seminario sulla gara canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. Per ora, l’unico ospite certo e annunciato direttamente da conduttore è Max Pezzali, insieme alla notizia della partecipazione di Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice, cosa di cui ha anche parlato al master umbro, svelando il suo stato d’animo mentre il suo quinto Festival si avvicina sempre più.
Niente Sanremo per Madonna: Carlo Conti svela tutta la verità
Per ora l’unico ospite fisso e certo del 76esimo Festival di Sanremo è Max Pezzali. Tutti gli altri nomi trapelati qua e là sul web sono solo rumor, compreso quello di Madonna. A smentire tutte le voci sul conto della pop star ci ha pensato proprio Carlo Conti: "Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo, si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada", ha spiegato il conduttore ospite della scuola di giornalismo di Perugia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ai giovani studenti, Conti ha anche parlato delle emozioni per il suo quinto Festival e di come lo sta vivendo: "È una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente", ma poi sul palco "È un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni". E su Laura Pausini e la tecnica per convincerla a presentare con lui ha aggiunto: "Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me . Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente".
Potrebbe interessarti anche
Madonna ospite a Sanremo 2026: il retroscena bomba dopo il caso “La Bambola” e il doppio ostacolo
Secondo Adnkronos, Madonna potrebbe tornare a Sanremo 2026, 31 anni dopo la sua stor...
YouTube, il video di Madonna che reinterpreta La Bambola di Patty Pravo è un pugno allo stomaco
È uscito l’omaggio della popstar alla Divina. Suona come un provino in cui a malapen...
Sanremo 2026, da Olly a Lady Gaga: tutti i super ospiti che potrebbero infiammare il Festival
Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Pooh: ecco chi potrebbe salire sul pal...
Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Laura Pausini co-conduttrice, ecco come l'ho convinta"
Nel corso del Tg1 del 12 gennaio, Carlo Conti annuncia Laura Pausini come co-condutt...
Sanremo 2026, droni e body cam nella 'zona rossa' del Festival: al via il piano di (super) sicurezza
Tutta l'area intorno al Teatro Ariston verrà messa sotto stretta sorveglianza con mi...
Sanremo 2026, Conti irrompe al Tg1: “Max Pezzali ospite fisso”, cosa farà sera per sera (e il prossimo annuncio)
L’annuncio di Carlo Conti al Tg1: Max Pezzali sarà presenza fissa per tutte le serat...
Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli punge Laura Pausini: "Il Festival più noioso di sempre"
La giudice di Ballando ha postato delle storie che parlano del nuovo ruolo della can...
Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche
I tre estratti dal prossimo album Io Canto 2 non sono riusciti a entrare in Top 100....