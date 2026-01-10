Trova nel Magazine
Madonna ospite a Sanremo 2026: il retroscena bomba dopo il caso “La Bambola” e il doppio ostacolo

Secondo Adnkronos, Madonna potrebbe tornare a Sanremo 2026, 31 anni dopo la sua storica ospitata del 1995. Ma la trattativa è in salita per cachet e impegni della star.

Sanremo 2026 Madonna e Carlo Conti
Mediaset Infinity; Raiplay

Il nome di Madonna torna prepotentemente al centro del gossip musicale italiano. Nelle ultime ore si moltiplicano le voci su una possibile presenza della pop star come super ospite al Festival di Sanremo 2026, un’indiscrezione che ha acceso il web e infiammato i fan. A rendere il rumors ancora più credibile è un dettaglio ben preciso: il ritorno di Madonna sotto i riflettori italiani grazie a "La Bambola" di Patty Pravo, brano simbolo della musica italiana tornato improvvisamente d’attualità.

Madonna al Festival di Sanremo: l’ipotesi dopo il caso "La Bambola" di Patty Pravo

Il rinnovato interesse intorno a Madonna nasce dalla sua recente reinterpretazione di "La Bambola", storico successo di Patty Pravo del 1968, scelto come colonna sonora di una campagna pubblicitaria di prossima uscita. La cover, cantata in italiano, ha rapidamente fatto il giro dei social, sorprendendo il pubblico e riportando l’artista americana al centro dell’attenzione nel nostro Paese. Questa operazione ha riacceso il dibattito sul rapporto tra Madonna e l’Italia, facendo emergere una domanda che fino a poco tempo fa sembrava lontana: perché non immaginarla di nuovo sul palco dell’Ariston? Il legame simbolico con la musica italiana, rafforzato proprio dal brano di Patty Pravo, rende l’ipotesi Madonna a Sanremo 2025 improvvisamente meno irrealistica.

Madonna e Sanremo: un ritorno che avrebbe il sapore della storia

Non sarebbe la prima volta per Madonna al Festival di Sanremo. La cantante, classe 1967, ha infatti già partecipato alla kermesse nel lontano 1995, quando fu ospite dell’edizione condotta da Pippo Baudo. Un’apparizione rimasta nella memoria collettiva, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e di entrare nella storia del Festival.

Proprio questo precedente alimenta ulteriormente il gossip su un possibile ritorno. Sanremo 2025 potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per chiudere un cerchio, riportando Madonna all’Ariston a distanza di tre decenni, in un contesto profondamente cambiato ma sempre centrale nel panorama dello spettacolo italiano. Anche una presenza breve, studiata come evento speciale, basterebbe a trasformare una serata in un momento iconico e a pompare alle stelle l’hype del Festival di Carlo Conti, che nel 2026 proverà a bissare gli ascolti stellari ottenuti lo scorso anno.

Gli ostacoli alla partecipazione: cachet e impegni della cantante

Nonostante l’entusiasmo e il precedente storico, restano ostacoli concreti. Il primo riguarda il cachet: Veronica Ciccone è una superstar globale e il costo di una sua apparizione sarebbe a dir poco elevato. Tuttavia, la Rai ha ormai archiviato l’epoca delle ospitate milionarie del passato, puntando su un Festival più sostenibile dal punto di vista economico. C’è poi la questione degli impegni internazionali della cantante, che dovrebbe trovare spazio per Sanremo in un’agenda già fitta di progetti. Infine, pesa il budget complessivo del Festival di Sanremo 2025, che non è illimitato e impone scelte attente e ponderate. Al momento, quindi, Madonna a Sanremo 2025 resta un rumors affascinante, alimentato dalla cover di "La Bambola" di Patty Pravo e da un precedente che fa sognare i fan. Ma come spesso accade a Sanremo, tra indiscrezioni e realtà il confine può essere molto sottile.

Programmi

