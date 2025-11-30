Trova nel Magazine
Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorprese e ritorni dal passato.

Carlo Conti
Raiplay

Carlo Conti ha scelto il palcoscenico istituzionale del TG1 per svelare la tanto attesa lista dei 30 Big in gara a Sanremo 2026, un cast che conferma la volontà del direttore artistico di mescolare generazioni, stili e mondi musicali diversi. L’annuncio dei big di Sanremo 2026 in gara, mette già in moto la macchina del Festival, tra curiosità, aspettative e inevitabili discussioni sui nomi selezionati.

La rosa dei Big si presenta come una delle più variegate degli ultimi anni, nonostante manchino i veri big. Conti punta su una combinazione di ritorni eccellenti, collaborazioni sorprendenti e una buona dose di novità. Tra i più attesi spiccano Ermal Meta, Raf, Arisa, Francesco Renga, Malika Ayane e Levante, artisti che hanno già lasciato un segno all’Ariston e che ora si preparano a una nuova sfida. Accanto a loro, figure amatissime dal grande pubblico come Fedez, in gara insieme a Marco Masini dopo il successo della cover dello scorso anno, e J-Ax, che segna un ritorno inedito in veste solista.

Non mancano le sorprese: Carlo Conti inserisce in gara collettivi e progetti particolari come le Bambole di Pezza, ma anche accoppiate inedite come LDA & Aka 7even, oltre al duo cantautorale Maria Antonietta & Colombre, una presenza che arricchisce ulteriormente il panorama indie del Festival. Per gli appassionati della scena urban e rap arrivano Samurai Jay, Nayt, Tredici Pietro e Sayf, mentre la quota pop più radiofonica viene rappresentata da nomi come Tommaso Paradiso, Mara Sattei, Elettra Lamborghini e Michele Bravi.

Lo spettro sonoro di questa edizione tocca anche il cantautorato raffinato di Fulminacci, la vocalità elegante di Serena Brancale, la creatività di Ditonellapiaga e il talento di Enrico Nigiotti. A completare il quadro ci sono proposte che promettono di sorprendere, come Eddie Brock, presenza nuova per il grande pubblico, e una vera icona della musica italiana: Patty Pravo, la cui partecipazione è accolta come un evento nell’evento.

Ecco la lista completa dei 30 Big di Sanremo 2026

La lista completa dei big comprende Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo.

Con questa selezione così ricca, il Festival di Sanremo 2026 promette un’edizione dai toni pop, contemporanei e trasversali. Carlo Conti punta su equilibrio e coraggio, preparando un cast capace di intercettare pubblici diversi e di trasformare il palco dell’Ariston in una fotografia aggiornata della musica italiana di oggi. Il direttore artistico ha dovuto tirare fuori delle novità dal cilindro, complici i grandi no come quelli di Tiziano Ferro e Annalisa.

