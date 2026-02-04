Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: “Prevedo floppissimo” Il comico sarà sul palco del teatro Ariston nella serata delle cover e dei duetti del Festival, ma i social accolgono la notizia tra sfottò e polemiche

Lillo Petrolo sbarca a Sanremo 2026. Il comico romano, infatti, sarà sul palco del teatro Ariston in occasione della serata delle cover e dei duetti del Festival. Dopo l’annuncio di Can Yaman e Achille Lauro (oltre a Laura Pausini, presente tutte le serate) Lillo è il terzo co-conduttore svelato da Carlo Conti. La notizia, tuttavia, non ha certo fatto urlare di gioia il pubblico social; sul web, infatti, il nome di Lillo è stato accolto tra sfottò e polemiche, con il cast del Festival di Sanremo 2026 allestito da Conti ormai sotto accusa. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Lillo è il terzo co-conduttore

Mancano solo 20 giorni al via di Sanremo 2026 e il Festival sta ormai prendendo definitivamente forma. Svelata la lista dei ‘Big’ in gara, delle canzoni, delle cover della serata di venerdì e tanto altro, infatti, Carlo Conti sta sparando le ultime ‘cartucce’ in vista del prossimo 24 febbraio. Dopo avere annunciato Max Pezzali come super-ospite fisso della kermesse, e Laura Pausini ad affiancarlo come co-conduttrice tutte le serate (oltre all’ospitata di Sabrina Ferilli e Luca Argentero), Conti ha annunciato anche che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata, mentre nella serata d’apertura sul palco del teatro Ariston ci sarà Can Yaman, per dare un ‘tocco’ più internazionale al tutto. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, Lillo Petrolo sarà il co-conduttore della serata delle cover e dei duetti. La notizia, però – come detto – non è stata presa benissimo sui social.

La reazione dei social: il cast di Carlo Conti sotto accusa

Le ultime indiscrezioni su Lillo e, più in generale, i nomi finora annunciati da Carlo Conti per la 76esima edizione del Festival di Sanremo – come anticipato – non ha propriamente entusiasmato il pubblico, soprattutto quello del web. Sui social il cast allestito da Conti non viene ritenuto all’altezza degli scorsi anni e, tramontata l’ipotesi Madonna, tutti i nomi sembrano essere un ridimensionamento. "Questo Sanremo mi sembra tutto campato per aria", "Prevedo un Sanremo floppissimo", "Quest’anno salto", "Mamma mia sempre peggio ‘sto Festival", "A me non piace. Cambio canale" si legge su X, dove in tanti criticano gli ospiti e i co-conduttori scelti da Conti: "Ho sempre guardato Sanremo ma quest’anno ancora non so se lo guarderò. Per il momento non c’è nessuno che mi piace", "É uno scherzo vero?!?", "Ogni sera ne esce uno peggio del precedente", "Come siamo partiti da Laura Pausini (l’unica degna) a Sandokan e Lillo, Dio mio bastaaa", "Livelli altissimi quest’anno, mamma mia. L’ospite internazionale a questo punto chi sarà? Hello Kitty?". "Mah… Non lo vedo proprio adatto a Sanremo", "Troppo simpatico, però a Sanremo bohhhh staremo a vedere", "Sanremo farà presto la fine di Miss Italia, se continuano così".

