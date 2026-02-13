Levante a Sanremo 2026 con ‘Sei tu’: testo e significato della canzone (e perché emozionerà) Levante torna in gara a Sanremo 2026 con “Sei tu”, una canzone sull’amore adulto e consapevole: ecco il testo, il significato e perché colpirà il pubblico.

Levante torna sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 con Sei tu, segnando la sua terza partecipazione in gara dopo Tikibombom e Vivo. Non è un ritorno nostalgico, ma un nuovo posizionamento artistico e personale. La cantautrice arriva al Festival con una consapevolezza diversa, maturata attraverso esperienze intime, attraversamenti difficili e una scrittura sempre più essenziale, capace oggi di andare dritta al centro delle emozioni senza sovrastrutture né mediazioni.

Levante a Sanremo 2026: il ritorno con una canzone che parla di scelte

Cantautrice, scrittrice, performer e attrice, Levante ha costruito negli anni un’identità precisa nel panorama pop italiano. La sua musica tiene insieme corpo e pensiero, fragilità e forza, senza mai cercare scorciatoie emotive. Anche questa volta Sanremo diventa una tappa del suo racconto, non un punto di arrivo ma uno spazio di trasformazione.

Dalla prima volta nel 2020 con Tikibombom, brano manifesto sulla diversità e sull’identità, fino al 2023 con Vivo, canzone nata in un momento di grande vulnerabilità personale, Levante ha sempre portato sul palco una verità. Con Sei tu quel percorso sembra trovare un nuovo equilibrio.

Il significato di "Sei tu": quando l’amore smette di promettere e inizia a restare

Sei tu non racconta l’innamoramento, ma ciò che viene dopo. È una canzone sull’amore che resta, che si sceglie ogni giorno, senza bisogno di dimostrazioni continue. Un sentimento adulto, fatto di stabilità emotiva e presenza, in cui anche il corpo ha un ruolo centrale, ma mai disgiunto dalla coscienza. Il brano procede con delicatezza, "in punta di piedi", per poi aprirsi e crescere emotivamente. Non è una canzone muscolare, né costruita per stupire: colpisce perché riconoscibile, perché parla di un’intimità che molti hanno vissuto ma pochi sanno raccontare senza retorica.

Nel testo emergono immagini di ricerca e smarrimento, come nel verso "Cerco la mia postura, divento la paura, la voce non mi trova", che restituisce tutta la complessità di un amore che non è sempre semplice, ma è vero. È proprio questa sincerità a rendere Sei tu una delle canzoni più emotive del Festival. In un contesto come Sanremo, Levante sceglie ancora una volta di essere l’unica autrice del suo brano, ribadendo una coerenza artistica rara. Porta una canzone che le somiglia, nel momento giusto della sua vita, senza cercare conferme ma condividendo un pezzo in più di sé. Ed è per questo che Sei tu ha tutte le carte in regola per emozionare: perché non chiede attenzione, la merita.

