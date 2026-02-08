Sanremo 2026, Leo Gassmann canta 'Naturale': significato e testo del brano L'attore e cantante, in gara al Festival per la terza volta, porta una canzone che vuole valorizzare le persone care e l'uso dell'empatia.

Il terzo Festival di Sanremo di Leo Gassmann è sempre più vicino. Il cantante, reduce dal successo della miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, dove ha recitato accanto a Lino Guanciale, sta per sbarcare al kermesse canora per la terza volta. La sua prima partecipazione risale al febbraio 2020, quando vinse la sezione Nuove proposte con il brano ‘Vai bene così‘. Era il 2023, invece, quando Gassmann era in gara con ‘Terzo cuore‘, canzone che gli valse il diciottesimo posto. Ora, per la 76esima edizione del Festival, si presenta con ‘Naturale‘, pezzo scritto in collaborazione con Alessandro Casali, Francesco Savini, Mattia Davi (Mizar) e prodotto da Sventura.

"Sono più tranquillo rispetto alle due partecipazioni precedenti. ‘Naturale’ mi racconta in pieno, sta a metà tra quello che ho fatto ieri e quello che sono oggi, con una visione più chiara dei miei orizzonti – ha raccontato l’attore e cantante a Leggo -. Volevo venir fuori dal pop in senso stretto, è un motivo non facile da cantare, moderno come scrittura. Spero che il live con l’orchestra, all’Ariston, gli renda merito. Il tema mi emoziona molto: è l’arrivederci. L’arrivederci non è un addio, non è un punto, è una sospensione".

‘Naturale’, il significato del brano di Leo Gassmann a Sanremo 2026

"La mia canzone in gara a Sanremo si intitola ‘Naturale’, ed è un grido d’amore. Una canzone che spero possa spingere le persone a volersi più bene, ma soprattutto a voler più bene a chi abbiamo accanto nella nostra vita". Queste le parole di Leo Gassmann presentato il suo brano in gara al Festival nella clip ufficiale della kermesse, dove ha anche spiegato di non amare troppo dare un senso preciso al testo, ma preferisce che ognuno ne trovi uno soggettivo da portare nel cuore. La canzone è un’esortazione a valorizzare le persone care e a utilizzare l’empatia, ed è un un invito ad andare oltre le apparenze per scoprire l’essenza delle relazioni e della vita stessa.

Leo Gassmann, il testo di ‘Naturale

Il testo della canzone Natuale non è stato ancora reso pubblico.

