Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta 'Naturale': significato e testo del brano

L'attore e cantante, in gara al Festival per la terza volta, porta una canzone che vuole valorizzare le persone care e l'uso dell'empatia.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta 'Naturale' - significato e testo del brano
iPa

Il terzo Festival di Sanremo di Leo Gassmann è sempre più vicino. Il cantante, reduce dal successo della miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, dove ha recitato accanto a Lino Guanciale, sta per sbarcare al kermesse canora per la terza volta. La sua prima partecipazione risale al febbraio 2020, quando vinse la sezione Nuove proposte con il brano ‘Vai bene così‘. Era il 2023, invece, quando Gassmann era in gara con ‘Terzo cuore‘, canzone che gli valse il diciottesimo posto. Ora, per la 76esima edizione del Festival, si presenta con ‘Naturale‘, pezzo scritto in collaborazione con Alessandro Casali, Francesco Savini, Mattia Davi (Mizar) e prodotto da Sventura.

"Sono più tranquillo rispetto alle due partecipazioni precedenti. ‘Naturale’ mi racconta in pieno, sta a metà tra quello che ho fatto ieri e quello che sono oggi, con una visione più chiara dei miei orizzonti – ha raccontato l’attore e cantante a Leggo -. Volevo venir fuori dal pop in senso stretto, è un motivo non facile da cantare, moderno come scrittura. Spero che il live con l’orchestra, all’Ariston, gli renda merito. Il tema mi emoziona molto: è l’arrivederci. L’arrivederci non è un addio, non è un punto, è una sospensione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

‘Naturale’, il significato del brano di Leo Gassmann a Sanremo 2026

"La mia canzone in gara a Sanremo si intitola ‘Naturale’, ed è un grido d’amore. Una canzone che spero possa spingere le persone a volersi più bene, ma soprattutto a voler più bene a chi abbiamo accanto nella nostra vita". Queste le parole di Leo Gassmann presentato il suo brano in gara al Festival nella clip ufficiale della kermesse, dove ha anche spiegato di non amare troppo dare un senso preciso al testo, ma preferisce che ognuno ne trovi uno soggettivo da portare nel cuore. La canzone è un’esortazione a valorizzare le persone care e a utilizzare l’empatia, ed è un un invito ad andare oltre le apparenze per scoprire l’essenza delle relazioni e della vita stessa.

Leo Gassmann, il testo di ‘Naturale

Il testo della canzone Natuale non è stato ancora reso pubblico.

Potrebbe interessarti anche

L'invisibile lino guanciale serie tv boss matteo messina denaro

L’invisibile, la serie Tv sul boss Denaro (finalmente) va in onda su Rai 1: la nuova data e il ruolo di Lino Guanciale

Dopo il rinvio imprevisto, la serie Tv sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro ...
L'Invisibile reazioni social prima puntata

L'Invisibile, ovazione per Lino Guanciale e Levante sorprende come attrice nella serie Tv: "Come Elodie"

La miniserie che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro è piaciuta al pubblico...
L'invisibile

L'invisibile con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

Un cast eccezionale, che pesca nella musica italiana grandi volti, trasformandoli in...
Lino Guanciale

Lino Guanciale, la Rai fa saltare la messa in onda della serie Tv L’Invisibile: perché e quando la vedremo

Cambiamenti improvvisi per la miniserie che racconta la cattura del boss Matteo Mess...
Sanremo 2026, Tommaso Paradiso in gara con 'I romantici', significato e testo della canzone

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso canta 'I romantici': significato e testo della canzone che può vincere il Festival

Il cantante, ex membro dei Thegiornalisti, sarà in gara al Festival con un pezzo che...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Sanremo 2026, Sal da Vinci canta 'Per sempre sì', il significato del testo

Sanremo 2026, Sal da Vinci canta 'Per sempre sì': il significato del testo

Il cantante italo-americano torna al Festival per la seconda volta come concorrente,...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Levante

Levante
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga
Sayf

Sayf
Fulminacci

Fulminacci

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963