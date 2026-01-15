Sanremo 2026, Luca Tommassini insieme a Laura Pausini: cosa farà il coreografo al Festival

Da quando Carlo Conti ha ufficializzato la presenza di Laura Pausini al suo fianco nella conduzione del 76esimo Festival di Sanremo, tutti si chiedono cosà farà la cantante sul palco, ovviamente oltre a presentare le 5 serate. Quello che sembra essere quasi scontato è che la voce di La solitudine, brano che la valse la vittoria all’Ariston nel 1993, possa esibirsi in qualche performance spettacolare e, proprio per questo, c’è chi immagina che al suo fianco ci sarà Luca Tommassini. Il famoso coreografo e direttore artistico, spesso firma degli show e dei videoclip delle più grandi star internazionali, e Pausini hanno spesso lavorato insieme e il loro sodalizio professionale è lungo e consolidato. Proprio per questo motivo pare naturale che a curare le sue esibizioni sul palco del Festival ci possa essere lui, e a confermarlo sarebbero arrivate anche alcune indiscrezioni abbastanza autorevoli.

Luca Tommassini curerà le esibizioni di Laura Pausini al Festival: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, alcune fonti vicine alla Rai avrebbero confermato la presenza di Luca Tommassini al Festival di Sanremo 2026. Il coreografo potrebbe quindi curare tutti gli spazi musicali in cui si esibirà Laura Pausini, co-conduttrice della kermesse accanto a Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra i due professionisti, infatti, c’è un rapporto professionale che dura da molto tempo, e parecchi dei videoclip della cantante portano la sua firma, come quello del singolo Ritorno ad amare, oltre a essere il direttore artistico del nuovo tour internazionale dell’artista, al via il 27 marzo prossimo da Pamplona.

"Ci siamo conosciuti tardi rispetto al desiderio che avevamo di lavorare insieme, ma Dio ci ha fatti incontrare da grandi, consapevoli e provati sotto molti aspetti, per fortuna ancora molto sognatori e pazzerelli", aveva scritto Pausini su Instagram riferendosi a Tommassini. Il coreografo, recentemente ha elogiato la cantante sempre sui social per il suo nuovo impegno all’Ariston. Ora, quindi, non resta che attendere di vedere cosa accadrà sul palco e come la presenza a Sanremo di un professionista del suo calibro porterà in scena esibizioni memorabili, visto che si mormora non si tratterà solo di lavorare sui passi di danza ma di seguire "l’intera identità visiva delle performance della co-conduttrice".

