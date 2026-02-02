Trova nel Magazine
Sanremo 2026, J-Ax provoca: “Se vado all’Eurovision cambio la canzone”. Perché

In una lunga intervista, il cantante ex Articolo 31 ha rivelato quale sarebbe il suo piano in caso di vittoria della kermesse di quest'anno. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

J‑Ax non ha ancora messo piede all’Ariston, ma già pensa a un’eventuale trasferta all’Eurovision. E manco a dirlo, l’ex Articolo 31 prevede una mezza provocazione sulle note del suo nuovo brano, "Italia Starter Pack". A raccontarlo è stato lo stesso cantante, in una lunga intervista concessa a Il Messaggero, in cui non ha nascosto le sue ambizioni e il desiderio di reinventarsi sul palco sperimentando per la prima volta il genere country. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Sanremo 2026, la provocazione di J-Ax sull’Eurovision

Se "Italia Starter Pack", il brano con cui J-Ax sarà protagonista a Sanremo 2026, dovesse portarlo all’Eurovision, lui ha già mente cosa fare. Il rapper lo spiega per filo e per segno a Il Messaggero, nel corso di una lunga intervista: "Se andrò all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo? Ci devo pensare. Ma un’idea ce l’avrei. Vado e cambio il testo della canzone mettendoci dentro un bel proclama su quello che penso".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra il serio e il faceto, il cantante apre così un fronte che farà discutere. Il regolamento dell’Eurovision, infatti, vieta modifiche sostanziali ai testi dopo la selezione nazionale. Ma J‑Ax non arretra di un millimetro, e anzi rilancia con la consueta ironia. "Lo farei con intelligenza", dice, "inserirei un passaggio ambiguo che quelli non sono svegli abbastanza da cogliere. Le ricordo che sono quello che ha fatto Ohi Maria e mezza Italia pensava che l’avessi dedicata alla Madonna o a Maria De Filippi".

Dietro alla boutade di J-Ax c’è insomma il marchio di fabbrica di tutta la sua carriera: usare il rap, o il pop, come ‘cavallo di Troia’ per infilarci dentro messaggi, stoccate politiche, critica sociale. E anche stavolta pare che l’ex membro degli Articolo 31 resterà fedele a sé stesso.

Il country di J-Ax sul palco di Sanremo

Per J‑Ax quella di Sanremo 2026 sarà la sua seconda volta in gara (ma la prima da solista dopo l’esperienza con gli Articolo 31). E stranamente l’artista milanese ha deciso di puntare tutto su un genere mai affrontato prima: il country. Lo stesso che caratterizzerà il suo prossimo album in uscita. "È un genere che amo e ascolto da anni", rivela al Messaggero, "iniziai con il rap perché quel genere mi raccontava delle storie. Poi il rap, come il rock and roll, si è standardizzato, è diventato formulaico. Nel country, invece, trovo ancora storie che mi emozionano. Reinterpretare la mia persona attraverso i generi è una cosa che faccio da sempre: dal rap al pop, passando per il rock. Stavolta tocca al country. Reinventarsi è l’unico modo per continuare a divertirsi in studio". Solo il tempo, e la reazione del pubblico dopo Sanremo, ci dirà se quella di J-Ax è stata l’ennesima scommessa vincente.

