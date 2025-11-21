Sanremo 2026, indiscrezioni e hype alle stelle: i primi nomi e le scelte di Carlo Conti Il cast, i conduttori e tutte le indiscrezioni sulla 76esima edizione della kermesse canora più seguita d'Italia.

Sanremo 2026 è ancora lontano… e già sembra di sentir vibrare l’Ariston. La sensazione è che ci stiamo avvicinando a un’edizione enorme, forse la più attesa dell’era post-Amadeus. Carlo Conti torna per la seconda parte del suo mandato, dal 24 al 28 febbraio, con il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Già si discute di regolamento, di cast, di conduttori, persino della sede del Festival 2027. Sui social intanto è partita la prima polemica: qualcuno dice che Conti sia "troppo classico", altri rispondono che proprio questa sobrietà serviva per rimettere ordine dopo anni di caos meraviglioso.

In gara ci saranno 26 Big, ma il padrone di casa ha lasciato intendere che potrebbero diventare 28, come vuole la sua tradizione. Accanto a loro, 4 Nuove Proposte, due da Area Sanremo e due dalla finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre – condotta quest’anno da Gianluca Gazzoli. Ma chi salirà sul palco? Scoprite tutto nel Video!

