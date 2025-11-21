Sanremo 2026, indiscrezioni e hype alle stelle: i primi nomi e le scelte di Carlo Conti
Il cast, i conduttori e tutte le indiscrezioni sulla 76esima edizione della kermesse canora più seguita d'Italia.
Sanremo 2026 è ancora lontano… e già sembra di sentir vibrare l’Ariston. La sensazione è che ci stiamo avvicinando a un’edizione enorme, forse la più attesa dell’era post-Amadeus. Carlo Conti torna per la seconda parte del suo mandato, dal 24 al 28 febbraio, con il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.
Già si discute di regolamento, di cast, di conduttori, persino della sede del Festival 2027. Sui social intanto è partita la prima polemica: qualcuno dice che Conti sia "troppo classico", altri rispondono che proprio questa sobrietà serviva per rimettere ordine dopo anni di caos meraviglioso.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In gara ci saranno 26 Big, ma il padrone di casa ha lasciato intendere che potrebbero diventare 28, come vuole la sua tradizione. Accanto a loro, 4 Nuove Proposte, due da Area Sanremo e due dalla finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre – condotta quest’anno da Gianluca Gazzoli. Ma chi salirà sul palco? Scoprite tutto nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026: Carlo Conti non si trattiene e aumenta i big, poi arrivano spoiler su due grandi coppie in gara
Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti...
Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini: “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa la cantante
Il conduttore starebbe pensando a un ruolo inedito per la star del pop italiano sul ...
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento. La scelta (giustissima) di Carlo Conti: cosa cambia
Tre giurie, 26 Big e serata delle cover e duetti al venerdì: svelata la formula dell...
Laura Pausini, su Sanremo 2026 un veto che mette in crisi Carlo Conti: cosa ha chiesto
La cantante potrebbe essere presente sul palco dell'Ariston per tutte e 5 le serate ...
Sanremo Giovani 2025, da stasera tre sfide attesissime: concorrenti, eliminatorie, giuria, anticipazioni
Tutto pronto per lo show che accompagna giovani artisti verso il prossimo Festival d...
Gianluca Gazzoli, chi è la moglie Sara Bolla: la tragedia della madre e la malattia ‘condivisa’
Scopriamo di più sul conduttore di Sanremo Giovani 2025 e sul rapporto con la compag...
Sanremo giovani, i verdetti della seconda puntata: chi sono i vincitori Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap
Ad aggiudicarsi il pass per la finale del 9 dicembre sono stati Angelica Bove, Soap ...
Fiorello show a La Pennicanza, ‘stilettata’ a Carlo Conti: "Fa quell’effetto lì". Poi chiama Sergio Mattarella
Nella puntata di oggi, 11 novembre, lo showman della Rai ha di nuovo divertito con u...