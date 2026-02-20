Sanremo, riuscirà l’ospitata di Eros Ramazzotti a farlo rientrare nella classifica dei singoli più venduti? Dal 2013 non entra più in Top5 Il cantante torna all’Ariston a 40 anni dalla sua vittoria con Adesso tu. Con lui ci sarà Alicia Keys per cantare la loro collaborazione sulle note della storica hit L’Aurora. Il brano, però, nelle chart non si è visto.

Manca ormai meno di una settimana al ritorno di Eros Ramazzotti sul palco dell’Ariston. Non che sia qualcosa di storico. Non è infatti la prima volta che il cantante romano torna in Riviera in qualità di super ospite. L’ultima giusto un paio d’anni fa, nel 2024. Dalla gara invece manca da 40 anni da quel 1986 in cui vinse con Adesso tu. Atteso nella serata di giovedì 26 febbraio, nel 2026 Ramazzotti porta a Sanremo un regalo prestigioso: la presenza di Alicia Keys. Con l’artista americana in autunno ha infatti rivisitato la sua storica hit L’Aurora che eseguiranno anche al Festival. Lanciato come secondo singolo dall’album Una storia importante, il duetto, per quanto eccellente, è passato praticamente inosservato, perlomeno nelle classifiche di vendita. Anche Ramazzotti, infatti, soffre della sindrome che da qualche anno ha colpito tanti superbig nati discograficamente tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90. Come Laura Pausini e Max Pezzali, tra gli altri, anche la voce di Terra Promessa fatica a trovare un suo posto nelle chart settimanali dei singoli più scaricati e riprodotti. Colpa del sempre maggior peso che lo streaming ha nella compilazione dei ranking FIMI.

L’Aurora con Alicia Keys su Spotify non arriva a tre milioni di riproduzioni

Dalla sua pubblicazione il 20 novembre, L’aurora in duetto con Alicia Keys ha raccolto meno di tre milioni di ascolti su Spotify. Un dato che combina i numeri rastrellati sia dalla versione italiana che da quella spagnola con riproduzioni, presumibilmente, anche dall’estero vista la collaborazione internazionale e la fama globale di Ramazzotti. Troppo poco per sperare di anche solo di affacciarsi tra i 100 più venduti. Era andata leggermente meglio a Il mio giorno preferito, il singolo precedente, che, perlomeno, una settimana alla 96 se l’era fatta. Per ritrovare il cantante in Top 50 dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di 11 anni quando con Alla fine del mondo arrivò alla 46. Nel mezzo una decina di brani che non ce l’hanno fatta e un paio di pezzi che hanno centrato l’obiettivo senza brillare particolarmente: Per le strade una canzone alla 88 nel 2019 e Vita ce n’è alla 54 l’anno prima.

L’ultima volta in Top 5 è stata nel 2013 con Io prima di te

Tutt’altra storia se prendiamo in esame il periodo dal 2013 indietro. È quell’anno, infatti, che Eros Ramazzotti si piazza per l’ultima volta, a oggi, in Top 5, precisamente alla 4, con Io prima di te. Dodici mesi prima la sua Un angelo disteso al sole si era fermata un gradino sotto. Riavvolgendo ancora il nastro troviamo invece una sfilza di numeri 1. Dalla più recente è Parla con me del 2009 alla prima che, a sorpresa, non è Terra promessa. La hit che gli ha regalato la vittoria a Sanremo Giovani nel 1984 lanciando la sua carriera si è infatti dovuta accontentare della medaglia d’argento dietro al brano che aveva vinto nella categoria big: Ci sarà di Albano e Romina Power. Ramazzotti ha avuto la sua rivincita dodici mesi dopo con Una storia importante, sesta al Festival 1986, ma in testa alle chart. Come negli anni successivi è successo, oltre agli esempi già citati, ad Adesso tu, Un cuore con le ali, Ma che bello questo amore, Più bella cosa, Fuoco nel fuoco, Un’emozione per sempre, La nostra vita, I belong to you con Anastacia e Non siamo soli. Scopriamo così che successi come Se bastasse una canzone, Stella gemella, Cose della vita e la stessa L’Aurora hanno mancato l’obiettivo.

Quasi tutti i suoi album da metà Anni ’80 a oggi sono arrivati al primo posto della classifica

Tutt’altro discorso se prendiamo in esame gli album. Con quelli Eros è difficile che sbagli: dei sedici dischi di inediti che ha pubblicato non ce n’è uno che non sia fatto un giro in Top 10. A ben vedere, se escludiamo Cuori Agitati del 1985 che non è andato oltre la decima posizione, tutti hanno raggiunto il primo posto a parte Stilelibero e Battito infinito che, rispettivamente nel 2000 e nel 2022, si sono fermati alla 2. Certo il numero di copie si è contratto sempre di più: analizzando i dati da quando nel 2009 è FIMI che certifica il numero di unità vendute siamo passati dai cinque dischi platino (più di 300 mila dischi comprati) di Ali e radici all’unico disco d’oro (25 mila copie) di Battito infinito. L’unico rimasto a bocca asciutta, per ora, è, appunto, Una storia importante che, uscito a fine 2025, contiene il duetto con Alicia Keys.

