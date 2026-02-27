Momento inatteso al Teatro Ariston durante il Festival: mentre Tredici Pietro era nel pieno della sua esibizione, sul palco è comparso a sorpresa il padre Gianni Morandi, regalando al pubblico un siparietto tenero e spontaneo. Tra sorrisi e ironia, i due si sono scambiati una battuta affettuosa, "Si vede che non è la prima volta che lo fai" , mostrando complicità e leggerezza davanti a un Ariston visibilmente emozionato. Poi Gianni Morandi con gli occhi lucidi ha detto: "Ero tesissimo, come sono andato?". L’incontro ha unito generazioni diverse della musica italiana, trasformando la performance in un passaggio simbolico tra passato e presente, tra esperienza e nuova identità artistica. L’abbraccio finale e gli applausi hanno suggellato uno dei momenti più intensi della serata, capace di andare oltre la semplice esibizione musicale.

A rendere tutto ancora più toccante è stato un post pubblicato da Morandi sui social poche ore prima dello show: su Instagram il cantante ha condiviso una fotografia di tanti anni fa in cui tiene sulle spalle un piccolissimo Pietro, con gli occhi pieni di curiosità verso il futuro. Un’immagine che racconta il tempo trascorso e il cammino fatto insieme, accompagnata da parole colme d’amore e orgoglio. Nel messaggio, Morandi e la moglie hanno confidato l’emozione di vedere il figlio pronto a salire sul palco di Sanremo, ribadendo che, al di là del nome d’arte e del percorso scelto, per loro resterà sempre il loro bambino. Un pensiero semplice ma potentissimo, che ha commosso i fan più affezionati e acceso i riflettori sul lato più intimo e familiare del Festival.

Il giallo del regolamento e il caso Gassmann

L’ospitata di Gianni Morandi diventa però un caso. Proprio alcune settimane fa, in vista della conferenza stampa de "L’avvocato Guerrieri" di cui è protagonista Alessandro Gassmann, l’attore aveva dichiarato di non poter partecipare a Sanremo perché il figlio Leo era in gara tra i big: "Esiste una regola che dice che se c’è un cantante a Sanremo, i suoi parenti non possono andare, nemmeno come ospiti, sul palco dell’Ariston".

Il regolamento prevede in realtà la possibilità di duettare con performer esterni, italiani o stranieri, scelti per arricchire il valore artistico dell’esibizione. Tuttavia, ogni collaborazione deve rispondere a criteri ben precisi e rientrare nelle valutazioni artistiche ed editoriali del Direttore Artistico, che ha l’ultima parola sull’ammissibilità e sulla coerenza delle scelte con lo spirito della manifestazione.

Anche qualora un artista volesse condividere il palco con un familiare la decisione verrebbe comunque sottoposta a un’attenta valutazione per evitare squilibri o forzature narrative, soprattutto considerato il peso del televoto nella classifica della serata. Il Festival, infatti, tutela con particolare attenzione la regolarità della competizione. Qualsiasi potenziale conflitto d’interesse, soprattutto in relazione ai meccanismi di voto (Giurie, Sala Stampa e Televoto), viene generalmente evitato per garantire trasparenza e imparzialità.

Il messaggio di Gianni Morandi dopo l’esibizione al Festival

