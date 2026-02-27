Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro. Ma spunta il giallo sul regolamento
Durante la serata della cover, Gianni Morandi irrompe sul palco dell'Ariston e canta con il figlio Tredici Pietro: ecco cosa dice il regolamento.
Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026 (QUI la diretta), al Teatro Ariston l’atmosfera si fa improvvisamente più intima e carica di significato durante l’esibizione di Tredici Pietro, tra i volti più interessanti della nuova scena urban italiana. Il pubblico segue il brano con attenzione quando, a sorpresa, sul palco compare Gianni Morandi, icona della musica leggera e padre dell’artista. È un attimo che vale una serata: due generazioni, due linguaggi diversi, un unico legame che va oltre la musica.
Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con Tredici Pietro
