Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro. Ma spunta il giallo sul regolamento

Durante la serata della cover, Gianni Morandi irrompe sul palco dell'Ariston e canta con il figlio Tredici Pietro: ecco cosa dice il regolamento.

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro. Ma spunta il giallo sul regolamento

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026 (QUI la diretta), al Teatro Ariston l’atmosfera si fa improvvisamente più intima e carica di significato durante l’esibizione di Tredici Pietro, tra i volti più interessanti della nuova scena urban italiana. Il pubblico segue il brano con attenzione quando, a sorpresa, sul palco compare Gianni Morandi, icona della musica leggera e padre dell’artista. È un attimo che vale una serata: due generazioni, due linguaggi diversi, un unico legame che va oltre la musica.

Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con Tredici Pietro

Momento inatteso al Teatro Ariston durante il Festival: mentre Tredici Pietro era nel pieno della sua esibizione, sul palco è comparso a sorpresa il padre Gianni Morandi, regalando al pubblico un siparietto tenero e spontaneo. Tra sorrisi e ironia, i due si sono scambiati una battuta affettuosa, "Si vede che non è la prima volta che lo fai" , mostrando complicità e leggerezza davanti a un Ariston visibilmente emozionato. Poi Gianni Morandi con gli occhi lucidi ha detto: "Ero tesissimo, come sono andato?". L’incontro ha unito generazioni diverse della musica italiana, trasformando la performance in un passaggio simbolico tra passato e presente, tra esperienza e nuova identità artistica. L’abbraccio finale e gli applausi hanno suggellato uno dei momenti più intensi della serata, capace di andare oltre la semplice esibizione musicale.

A rendere tutto ancora più toccante è stato un post pubblicato da Morandi sui social poche ore prima dello show: su Instagram il cantante ha condiviso una fotografia di tanti anni fa in cui tiene sulle spalle un piccolissimo Pietro, con gli occhi pieni di curiosità verso il futuro. Un’immagine che racconta il tempo trascorso e il cammino fatto insieme, accompagnata da parole colme d’amore e orgoglio. Nel messaggio, Morandi e la moglie hanno confidato l’emozione di vedere il figlio pronto a salire sul palco di Sanremo, ribadendo che, al di là del nome d’arte e del percorso scelto, per loro resterà sempre il loro bambino. Un pensiero semplice ma potentissimo, che ha commosso i fan più affezionati e acceso i riflettori sul lato più intimo e familiare del Festival.

Il giallo del regolamento e il caso Gassmann

L’ospitata di Gianni Morandi diventa però un caso. Proprio alcune settimane fa, in vista della conferenza stampa de "L’avvocato Guerrieri" di cui è protagonista Alessandro Gassmann, l’attore aveva dichiarato di non poter partecipare a Sanremo perché il figlio Leo era in gara tra i big: "Esiste una regola che dice che se c’è un cantante a Sanremo, i suoi parenti non possono andare, nemmeno come ospiti, sul palco dell’Ariston".

Il regolamento prevede in realtà la possibilità di duettare con performer esterni, italiani o stranieri, scelti per arricchire il valore artistico dell’esibizione. Tuttavia, ogni collaborazione deve rispondere a criteri ben precisi e rientrare nelle valutazioni artistiche ed editoriali del Direttore Artistico, che ha l’ultima parola sull’ammissibilità e sulla coerenza delle scelte con lo spirito della manifestazione.

Anche qualora un artista volesse condividere il palco con un familiare la decisione verrebbe comunque sottoposta a un’attenta valutazione per evitare squilibri o forzature narrative, soprattutto considerato il peso del televoto nella classifica della serata. Il Festival, infatti, tutela con particolare attenzione la regolarità della competizione. Qualsiasi potenziale conflitto d’interesse, soprattutto in relazione ai meccanismi di voto (Giurie, Sala Stampa e Televoto), viene generalmente evitato per garantire trasparenza e imparzialità.

Il messaggio di Gianni Morandi dopo l’esibizione al Festival

Subito dopo l’esibizione, Gianni Morandi ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio tenerissimo:

"Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di VITA insieme"

