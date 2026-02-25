Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstage Nel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta senza particolari intoppi, a parte qualche gaffe immediatamente ripresa dal web. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio in particolare: il microfono di Laura Pausini sarebbe rimasto acceso anche dietro le quinte e, poco prima dell’esibizione di Sal Da Vinci, in molti avrebbero sentito una frase molto particolare pronunciata proprio da lei nei confronti del cantante in gara: ecco cosa ha detto nel backstage.

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini scatena il web

Ad un certo punto della serata, Carlo Conti e Laura Pausini hanno presentato il cantante Sal Da Vinci in gara a Sanremo per la seconda volta in carriera con il brano Per Sempre Sì. Dopo aver chiamato sul palco il cantante e aver presentato il brano con le consuete frasi ormai istituzionali, i due conduttori si sono avviati verso il backstage. Proprio in quel momento il microfono di Laura Pausini sarebbe rimasto aperto, permettendo agli spettatori di sentire le parole che la cantante avrebbe pronunciato dietro le quinte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un audio che ha immediatamente scatenato un vero e proprio caso sul web, dato che in molti hanno poi scritto di aver percepito la domanda "Lui si droga?" in riferimento proprio a Sal Da Vinci. "Ma ha davvero detto ‘Lui si droga?’", si legge in un commento su X. E ancora: "La Pausini ha appena aperto un gate!", "Laura in versione poliziotta sta facendo i controlli anti droga a tutti?", "Fermi tutti, ho sentito ‘Lui si droga?’, ma era Laura?", "Grazie Laura, hai salvato la serata con questa uscita".

Laura Pausini, cosa ha realmente detto nel fuorionda di Sanremo 2026

Fan di Sal Da Vinci, grande interprete italiano e capo saldo della musica partenopea, niente paura. La frase di Laura Pausini è stata ovviamente fraintesa, a causa soprattutto di un audio non del tutto nitido e comprensibile. Sia Striscia la Notizia che i giornalisti di Fanpage hanno infatti ascoltato più volte l’audio del fuorionda ‘incriminato’ e ciò che è emerso è che Laura Pausini non ha mai parlato di droga, ma ciò che i telespettatori hanno sentito era solo un suo sonoro "Visto che roba!?".

Un’esclamazione che si addice perfettamente alla figura ironica, simpatica e frizzante che Laura Pausini ha portato sul palco dell’Ariston. In altre parole, nessun droga-gate in corso, tantomeno nei confronti di Sal Da Vinci, e chi sperava in un vero scoop in questo Sanremo 2026 non potrà che rimanere deluso.

Potrebbe interessarti anche