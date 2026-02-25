Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstage

Nel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta senza particolari intoppi, a parte qualche gaffe immediatamente ripresa dal web. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio in particolare: il microfono di Laura Pausini sarebbe rimasto acceso anche dietro le quinte e, poco prima dell’esibizione di Sal Da Vinci, in molti avrebbero sentito una frase molto particolare pronunciata proprio da lei nei confronti del cantante in gara: ecco cosa ha detto nel backstage.

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini scatena il web

Ad un certo punto della serata, Carlo Conti e Laura Pausini hanno presentato il cantante Sal Da Vinci in gara a Sanremo per la seconda volta in carriera con il brano Per Sempre Sì. Dopo aver chiamato sul palco il cantante e aver presentato il brano con le consuete frasi ormai istituzionali, i due conduttori si sono avviati verso il backstage. Proprio in quel momento il microfono di Laura Pausini sarebbe rimasto aperto, permettendo agli spettatori di sentire le parole che la cantante avrebbe pronunciato dietro le quinte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un audio che ha immediatamente scatenato un vero e proprio caso sul web, dato che in molti hanno poi scritto di aver percepito la domanda "Lui si droga?" in riferimento proprio a Sal Da Vinci. "Ma ha davvero detto ‘Lui si droga?’", si legge in un commento su X. E ancora: "La Pausini ha appena aperto un gate!", "Laura in versione poliziotta sta facendo i controlli anti droga a tutti?", "Fermi tutti, ho sentito ‘Lui si droga?’, ma era Laura?", "Grazie Laura, hai salvato la serata con questa uscita".

Laura Pausini, cosa ha realmente detto nel fuorionda di Sanremo 2026

Fan di Sal Da Vinci, grande interprete italiano e capo saldo della musica partenopea, niente paura. La frase di Laura Pausini è stata ovviamente fraintesa, a causa soprattutto di un audio non del tutto nitido e comprensibile. Sia Striscia la Notizia che i giornalisti di Fanpage hanno infatti ascoltato più volte l’audio del fuorionda ‘incriminato’ e ciò che è emerso è che Laura Pausini non ha mai parlato di droga, ma ciò che i telespettatori hanno sentito era solo un suo sonoro "Visto che roba!?".

Un’esclamazione che si addice perfettamente alla figura ironica, simpatica e frizzante che Laura Pausini ha portato sul palco dell’Ariston. In altre parole, nessun droga-gate in corso, tantomeno nei confronti di Sal Da Vinci, e chi sperava in un vero scoop in questo Sanremo 2026 non potrà che rimanere deluso.

Potrebbe interessarti anche

Laura Pausini - Morgan

Laura Pausini, l’attacco di Morgan dopo l'inno di Mameli alle Olimpiadi 2026: “Musica adatta alla Disney”

L’inno italiano interpretato dalla cantante alla cerimonia d’apertura ha riscosso gr...
Laura Pausini

Laura Pausini pubblica La Dernière Chanson (Due vite): significato del testo e cosa c'entra Mengoni

A poche settimane dall’uscita del nuovo disco di cover Io Canto 2, la cantante ha pu...
laura pausini sanremo io canto 2

Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche

A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...
Sanremo 2026, la prima serata del Festival - anticipazioni, ospiti, conduttori e scaletta

Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera

Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Laura Pausini - Annalisa

Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo

Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...
Sanremo 2026, Luca Tommasini insieme a Laura Pausini

Sanremo 2026, Luca Tommassini insieme a Laura Pausini: cosa farà il coreografo al Festival

Da quando Carlo Conti ha ufficializzato la presenza di Laura Pausini al suo fianco n...
Samira Lui - Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, show di Samira Lui: i ritocchini e il no a Sanremo. E Laura Pausini ‘aspetta’ Grignani

La co-conduttrice d’eccezione è stata ‘pizzicata’ da Greggio e Iacchetti sul rifiuto...
Carlo Conti e Laura Pausini

Sanremo 2026, recap prima serata: la gaffe di Laura Pausini, il pasticcio Rai e il cantante rimasto col microfono spento

Tra omaggi solenni, gaffe virali e una classifica già sorprendente: l’esordio del Fe...
Sanremo 2026 pagelle prime serata 24 febbraio

Sanremo 2026, pagelle prima puntata: Sal Da Vinci Re assoluto (10), Laura Pausini e la farfallina di Belen (8), Serena Brancale in lacrime (9), buoni sentimenti e noia (4)

Una prima puntata di Sanremo alquanto veloce ma noiosa è quella proposta da Carlo Co...

Explore Minnesota

Benvenuti nelle Twin Cities

Arte, musica e sapori tra Minneapolis e St. Paul

LEGGI

Personaggi

Laura Pausini

Laura Pausini
Paolo Carta

Paolo Carta
Can Yaman

Can Yaman
fedez

Fedez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963